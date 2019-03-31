Додано: П'ят 23 сер, 2019 12:13

_Mykola_ написав: ..

Одним из лайфхаков служит сверление насквозь стенки шкафчика и установка мебельных болтов для крепления петель, таким образом петля уже никак не отломается, или установка уголков в проблемных местах... и так талее по антивандальному списку ..Одним из лайфхаков служит сверление насквозь стенки шкафчика и установка мебельных болтов для крепления петель, таким образом петля уже никак не отломается, или установка уголков в проблемных местах... и так талее по антивандальному списку

та ну на. таких умельцев не видел, хотя мебели навидался всякойЕсли у вас грейдовская кухня из Эпика за 60 евро, то хоть сквозную вентиляцию корпусов делайте. Если есть хоть малейшая надежда на сохранение эстетики изделия, то используются петли с монтажной планкой не под саморезы, а под винт 6,3*13 (не путать с конфирматом). Для пущей надежности можно еще специальный дюбелек под диаметр винта в корпус вколотить.Это не решает всех проблем. Дешевые петли в местах с повышенной влажностью (как правило, под мойкой, там где обычно мусорка и тумба с сушкой) ржавеют и их нужно часто менять. Либо сразу ставить дорогие, с оцинковкой.