Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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sequence написав: Вопрос - стоит ли ставить "вечное" и забыть лет на "..надцать". Или по методу трибеки дождаться ушатывания в хлам и "продать, вместе с тараканами"
тут писали - максимально "вечное" электрика, сантехника. Все остальное - относительно вечное, столешница ходит при нормальных арендаторах, 8-10 лет, фасады красятся или меняются, сушку посуды из нержавейки и пр... Каркас кухни, надо делать из нормального ДСП... Когда стартуешь, надо сделать все, максимально "антивандально".
нифига не копейки - сама столеха 4х-метровая стоит 100 баксов, фасады по разному, от 30 до 80 долларов за м2 + работа по монтажу/демонтажу, за которую никто из мебельщиков не любит браться.
поменять столешницу, монтаж петель, снять и поставить фасады - ну это же просто. Ну а оплатить материал, не так уж и дорого ихмо.
Одним из лайфхаков служит сверление насквозь стенки шкафчика и установка мебельных болтов для крепления петель, таким образом петля уже никак не отломается, или установка уголков в проблемных местах... и так талее по антивандальному списку
_Mykola_ написав:.. Одним из лайфхаков служит сверление насквозь стенки шкафчика и установка мебельных болтов для крепления петель, таким образом петля уже никак не отломается, или установка уголков в проблемных местах... и так талее по антивандальному списку
та ну на. таких умельцев не видел, хотя мебели навидался всякой Если у вас грейдовская кухня из Эпика за 60 евро, то хоть сквозную вентиляцию корпусов делайте. Если есть хоть малейшая надежда на сохранение эстетики изделия, то используются петли с монтажной планкой не под саморезы, а под винт 6,3*13 (не путать с конфирматом). Для пущей надежности можно еще специальный дюбелек под диаметр винта в корпус вколотить. Это не решает всех проблем. Дешевые петли в местах с повышенной влажностью (как правило, под мойкой, там где обычно мусорка и тумба с сушкой) ржавеют и их нужно часто менять. Либо сразу ставить дорогие, с оцинковкой.
vhata написав:.. надо делать из нормального ДСП... Когда стартуешь, надо сделать все, максимально "антивандально".
1) чито по вашему "нормальное"? 2) я выше писал - "антивандально" довольно дорого. Есть новая мода - тонкий (12мм) прессованный пластик HPL, под названием компакт-ламинат или компакт-плита. Неубиваемо и не взбухает. По цене умеренно дорого (500 баксов столеха), но царапается, как и дешевые столешки. то же самое касается фасадов. Когда они становятся с возможность реставрации, цена растет с 30 до 90 евро. давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример. https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/ Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы
vhata написав:.. надо делать из нормального ДСП... Когда стартуешь, надо сделать все, максимально "антивандально".
1) чито по вашему "нормальное"? 2) я выше писал - "антивандально" довольно дорого. Есть новая мода - тонкий (12мм) прессованный пластик HPL, под названием компакт-ламинат или компакт-плита. Неубиваемо и не взбухает. По цене умеренно дорого (500 баксов столеха), но царапается, как и дешевые столешки. то же самое касается фасадов. Когда они становятся с возможность реставрации, цена растет с 30 до 90 евро. давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример. https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/ Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы
vhata написав:.. надо делать из нормального ДСП... Когда стартуешь, надо сделать все, максимально "антивандально".
1) чито по вашему "нормальное"? 2) я выше писал - "антивандально" довольно дорого. Есть новая мода - тонкий (12мм) прессованный пластик HPL, под названием компакт-ламинат или компакт-плита. Неубиваемо и не взбухает. По цене умеренно дорого (500 баксов столеха), но царапается, как и дешевые столешки. то же самое касается фасадов. Когда они становятся с возможность реставрации, цена растет с 30 до 90 евро. давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример. https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/ Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы
hume написав:.. Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. ..
никто МДФ никогда не перекрашивает. Натуральное дерево - да. МДФ - никогда. Стоимость работ по реставрации (могу если интересно в ЛС описать все циклы работ) дороже изготовления нового, плюс "асвижыте рэмонт".
Был случай, привезли кухню, фасады мдф. Но слуился казус, верх кухни был совсем другого цвета, думал можэ хай так, но к концу установки сказал, чтоб забирали. На следующий день в 11 00 привезли все фасады другого цвета. Подозреваю, что перекрасили