Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:.. Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. ..
никто МДФ никогда не перекрашивает. Натуральное дерево - да. МДФ - никогда. Стоимость работ по реставрации (могу если интересно в ЛС описать все циклы работ) дороже изготовления нового, плюс "асвижыте рэмонт".
Был случай, привезли кухню, фасады мдф. Но слуился казус, верх кухни был совсем другого цвета, думал можэ хай так, но к концу установки сказал, чтоб забирали. На следующий день в 11 00 привезли все фасады другого цвета. Подозреваю, что перекрасили
технологический процесс первого изготовления, немного упрощенно, подразумевает "шлифование->нанесение изолятора->сушка->грунтовка->сушка->покраска->сушка->2й слой краски->сушка->лак->сушка->доработка (шлифовка) и устранение дефектов" Т.е. если по бырику переделывать новую дверцу с косяком, можно обойтись циклом "шлифовка + краска + сушка + лак +сушка", то есть минимум два дня, или на что-то забили болт со всеми последствиями. Если дверца повисела месяц и уже надоел цвет, то проще купить новую
ihorkyiv написав: давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример. https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/ Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы
Яку орендну ставку плануєте виставити ??
текущий ориентир - 20. Район Святошино[/quote] Значить новобудова, сучасний якісний ремонт з відповідним наповненням меблями і технікою, де кухонний гарнітур має відповідати рівню усього житла. Зазначені вами споживчі якості, звісно, є необхідністю, але слід зважати на вартість цього "задоволення" відносно орендної ставки $800 і локації (Святошин), яка значною мірою визначатиме орендну ставку у майбутньому. Зауважу, що, вклавши грубі гроші в оформлення квартири під оренду, слід забути про наступний ремонт та заміну меблів на років 15. За цієї умови якість меблів відіграватиме значну роль у часі щодо збереження привабливості квартири. Орендарі трапляються з різними морально-культурними цінностями. Будьте готові до того, що 25% з них відповідають тезі: куди їх не цілуй, а скрізь - "булки". І тут антивандальна якість кухонного гарнітуру збереже частину ваших нервів і заощаджень.
ihorkyiv написав:.. слід зважати на вартість цього "задоволення" відносно орендної ставки $800 ..
все, что сделано из дерева и камня мне обходится значительно дешевле чем большинству пользователей файнансе: затраты на то, что многие почему-то называют "люкс", мне обходятся как им - эконом. Повторю - хочу сдавать хату, пока ребенок не вырастет - лет так 15. Именно поэтому хочу все неубиваемое. Такова пока "бизнес-идея", а там посмотрим - жизнь непредсказуема