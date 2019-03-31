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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1591159215931594

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:32

  hume написав:
  sequence написав:
  hume написав:..
Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. ..

никто МДФ никогда не перекрашивает. Натуральное дерево - да. МДФ - никогда. Стоимость работ по реставрации (могу если интересно в ЛС описать все циклы работ) дороже изготовления нового, плюс "асвижыте рэмонт".

Был случай, привезли кухню, фасады мдф. Но слуился казус, верх кухни был совсем другого цвета, думал можэ хай так, но к концу установки сказал, чтоб забирали. На следующий день в 11 00 привезли все фасады другого цвета. Подозреваю, что перекрасили

технологический процесс первого изготовления, немного упрощенно, подразумевает "шлифование->нанесение изолятора->сушка->грунтовка->сушка->покраска->сушка->2й слой краски->сушка->лак->сушка->доработка (шлифовка) и устранение дефектов"
Т.е. если по бырику переделывать новую дверцу с косяком, можно обойтись циклом "шлифовка + краска + сушка + лак +сушка", то есть минимум два дня, или на что-то забили болт со всеми последствиями.
Если дверца повисела месяц и уже надоел цвет, то проще купить новую :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:39

  sequence написав:
  ihorkyiv написав: давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример.
https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/
Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы

Яку орендну ставку плануєте виставити ??

текущий ориентир - 20. Район Святошино[/quote]
Значить новобудова, сучасний якісний ремонт з відповідним наповненням меблями і технікою, де кухонний гарнітур має відповідати рівню усього житла. Зазначені вами споживчі якості, звісно, є необхідністю, але слід зважати на вартість цього "задоволення" відносно орендної ставки $800 і локації (Святошин), яка значною мірою визначатиме орендну ставку у майбутньому. Зауважу, що, вклавши грубі гроші в оформлення квартири під оренду, слід забути про наступний ремонт та заміну меблів на років 15. За цієї умови якість меблів відіграватиме значну роль у часі щодо збереження привабливості квартири. Орендарі трапляються з різними морально-культурними цінностями. Будьте готові до того, що 25% з них відповідають тезі: куди їх не цілуй, а скрізь - "булки". І тут антивандальна якість кухонного гарнітуру збереже частину ваших нервів і заощаджень.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:56

  ihorkyiv написав:.. слід зважати на вартість цього "задоволення" відносно орендної ставки $800 ..

все, что сделано из дерева и камня мне обходится значительно дешевле чем большинству пользователей файнансе: затраты на то, что многие почему-то называют "люкс", мне обходятся как им - эконом.
Повторю - хочу сдавать хату, пока ребенок не вырастет - лет так 15. Именно поэтому хочу все неубиваемое. Такова пока "бизнес-идея", а там посмотрим - жизнь непредсказуема
sequence
 
Повідомлень: 2811
З нами з: 29.12.15
Подякував: 330 раз.
Подякували: 723 раз.
 
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  #<1 ... 1591159215931594
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