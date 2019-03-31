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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15921593159415951596>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:32

  hume написав:
  sequence написав:
  hume написав:..
Кухню низ из светлого дсп еггер (натуральное дерево), палитра цветов очень радует. верх белый крашенный мдф. Мдф с выборкой смотрится шикарней, но если ушатают низ (а крашенное мдф ушатают), то придётся перекрашивать всё. ..

никто МДФ никогда не перекрашивает. Натуральное дерево - да. МДФ - никогда. Стоимость работ по реставрации (могу если интересно в ЛС описать все циклы работ) дороже изготовления нового, плюс "асвижыте рэмонт".

Был случай, привезли кухню, фасады мдф. Но слуился казус, верх кухни был совсем другого цвета, думал можэ хай так, но к концу установки сказал, чтоб забирали. На следующий день в 11 00 привезли все фасады другого цвета. Подозреваю, что перекрасили

технологический процесс первого изготовления, немного упрощенно, подразумевает "шлифование->нанесение изолятора->сушка->грунтовка->сушка->покраска->сушка->2й слой краски->сушка->лак->сушка->доработка (шлифовка) и устранение дефектов"
Т.е. если по бырику переделывать новую дверцу с косяком, можно обойтись циклом "шлифовка + краска + сушка + лак +сушка", то есть минимум два дня, или на что-то забили болт со всеми последствиями.
Если дверца повисела месяц и уже надоел цвет, то проще купить новую :)
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:39

  sequence написав:
  ihorkyiv написав: давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример.
https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/
Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы

Яку орендну ставку плануєте виставити ??

текущий ориентир - 20. Район Святошино[/quote]
Значить новобудова, сучасний якісний ремонт з відповідним наповненням меблями і технікою, де кухонний гарнітур має відповідати рівню усього житла. Зазначені вами споживчі якості, звісно, є необхідністю, але слід зважати на вартість цього "задоволення" відносно орендної ставки $800 і локації (Святошин), яка значною мірою визначатиме орендну ставку у майбутньому. Зауважу, що, вклавши грубі гроші в оформлення квартири під оренду, слід забути про наступний ремонт та заміну меблів на років 15. За цієї умови якість меблів відіграватиме значну роль у часі щодо збереження привабливості квартири. Орендарі трапляються з різними морально-культурними цінностями. Будьте готові до того, що 25% з них відповідають тезі: куди їх не цілуй, а скрізь - "булки". І тут антивандальна якість кухонного гарнітуру збереже частину ваших нервів і заощаджень.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 13:56

  ihorkyiv написав:.. слід зважати на вартість цього "задоволення" відносно орендної ставки $800 ..

все, что сделано из дерева и камня мне обходится значительно дешевле чем большинству пользователей файнансе: затраты на то, что многие почему-то называют "люкс", мне обходятся как им - эконом.
Повторю - хочу сдавать хату, пока ребенок не вырастет - лет так 15. Именно поэтому хочу все неубиваемое. Такова пока "бизнес-идея", а там посмотрим - жизнь непредсказуема
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:14

  sequence написав:
  rjkz написав:.. но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. ..
не присутствует у нас Китая. Не пугайте людей, и так кругом гнездо параноиков. Был и весь вышел, после ввода в строй линии Резалта и реализации его продукции по сетям. С Китая выгодно везти то, что там в избытке - металл, электронику, прочее. Дерева там нет. Вторсырье там тоже в дефиците, вторичную бумагу всю выкупают производители картона и прочей туалетной бумаги.
По той же причине доля китайской мебели у нас уныла - как и в Европе в целом. Поляки рулят - FYI Польша суть третий в мире производитель мебели, после Китая и Италии. В США картина другая, но и там европейская мебель значительную долю имеет (Икеа с Италией сотоварищи).
Немецкой химией меня, кстати, тоже не поразите - я вожу некоторые клея с Хенкеля с Франкфурта и что-то с Клейберита.
Переход на химию, думаю, приведет к пожизненному бану :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


То есть, если я Вас правильно понял. в Ёпе продается украинский резалт и крутоевропейские бренды ламината. :mrgreen:
Все-все-все прекращаем, мы живем в разной Украине с разными Ёпами.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:15

  sequence написав:возвращаясь к теме сабжа.
Скажите мне как лендлорды не лендлорду, как арендаторы относятся к состоянию кухонного гарнитура? Ну там, царапаная столешница, разбухшие фасады, ржавые петли и т.п.


Очень зависит от сегмента - при ценнике 6 кгрн на это никто не смотрит, при ценнике 20 кгрн - лучше поменять.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:19

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Sequence, Случайно не знаете как обстоят дела с радиационным контролем сырья дерева для напольных покрытий? Читал про вырубку в чернобыльской зоне.
Svet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:23

  vhata написав:
  sequence написав:возвращаясь к теме сабжа.
Скажите мне как лендлорды не лендлорду, как арендаторы относятся к состоянию кухонного гарнитура? Ну там, царапаная столешница, разбухшие фасады, ржавые петли и т.п.
такое сдавать - позорный позор, цена восстановления - копейки.

Хотя, если лендлорд облачен в корону и не его аристократическое дело петли крутить, тогда не знаю... :)


Петли - действительно копейки - меньше 10 грн за штуку, столешница - порядка 400-500 грн за мп, а вот фасады если найти такие-же, то несколько сотен за мдф, но если менять все, то это не так уж и дешево. Раз в 5-10 лет можно, но не после каждого арендатря.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:37

  sequence написав:
  _Mykola_ написав:..
Одним из лайфхаков служит сверление насквозь стенки шкафчика и установка мебельных болтов для крепления петель, таким образом петля уже никак не отломается, или установка уголков в проблемных местах... и так талее по антивандальному списку ;)

та ну на. таких умельцев не видел, хотя мебели навидался всякой
Если у вас грейдовская кухня из Эпика за 60 евро, то хоть сквозную вентиляцию корпусов делайте. Если есть хоть малейшая надежда на сохранение эстетики изделия, то используются петли с монтажной планкой не под саморезы, а под винт 6,3*13 (не путать с конфирматом). Для пущей надежности можно еще специальный дюбелек под диаметр винта в корпус вколотить.
Это не решает всех проблем. Дешевые петли в местах с повышенной влажностью (как правило, под мойкой, там где обычно мусорка и тумба с сушкой) ржавеют и их нужно часто менять. Либо сразу ставить дорогие, с оцинковкой.


Грейдовская кухня 10 лет. При сборке незакромкованные срезы ДСП просиликонил, в мокрой зоне после сборки обработал водоотталкивающим аэрозолем. Сейчас опять купил грейдовскую,заметил что ДСП стал хуже. Будем посмотрть как оно будет в дальнейшем.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:44

  Svet написав:Sequence, Случайно не знаете как обстоят дела с радиационным контролем сырья дерева для напольных покрытий? Читал про вырубку в чернобыльской зоне.

я ни разу не видел в руках у сотрудника Резалта дозиметр, но в лаборатории он по любому есть. Вероятность наступления такового события близка к нулю, так как грозит остановкой реализации и изъятием продукции крупного завода ради мнимой экономии.
таким страдают обычно мелкие частные предприятия, за которыми не уследишь. Их легион, но они ламинат не производят, скорее паркет, половую доску и прочее
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:46

  rjkz написав:..
То есть, если я Вас правильно понял...мы живем в разной Украине с разными Ёпами.

гнездо параноиков.
я знаю лично многих поставщиков Эпика по данной группе товаров и отслеживаю импорт по таможенной базе.
скажите марки "европо-китайского" ламината, и я вам сделаю выборку из базы импорта за любой период
Только для вас, только сегодня, только в личку
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