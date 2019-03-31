sequence написав:

rjkz написав: .. но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. .. .. но наверное не в курсе того д.ма, который присутствует на рынке. ..

не присутствует у нас Китая. Не пугайте людей, и так кругом гнездо параноиков. Был и весь вышел, после ввода в строй линии Резалта и реализации его продукции по сетям. С Китая выгодно везти то, что там в избытке - металл, электронику, прочее. Дерева там нет. Вторсырье там тоже в дефиците, вторичную бумагу всю выкупают производители картона и прочей туалетной бумаги.По той же причине доля китайской мебели у нас уныла - как и в Европе в целом. Поляки рулят - FYI Польша суть третий в мире производитель мебели, после Китая и Италии. В США картина другая, но и там европейская мебель значительную долю имеет (Икеа с Италией сотоварищи).Немецкой химией меня, кстати, тоже не поразите - я вожу некоторые клея с Хенкеля с Франкфурта и что-то с Клейберита.Переход на химию, думаю, приведет к пожизненному бану