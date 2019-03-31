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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1593159415951596>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:47

  sequence написав:
  vhata написав:.. надо делать из нормального ДСП... Когда стартуешь, надо сделать все, максимально "антивандально".

1) чито по вашему "нормальное"?
2) я выше писал - "антивандально" довольно дорого. Есть новая мода - тонкий (12мм) прессованный пластик HPL, под названием компакт-ламинат или компакт-плита. Неубиваемо и не взбухает. По цене умеренно дорого (500 баксов столеха), но царапается, как и дешевые столешки.
то же самое касается фасадов. Когда они становятся с возможность реставрации, цена растет с 30 до 90 евро.
давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример.
https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/
Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы

"Неубиваемо" - это для арендодателя, это его деньги и время.
Арендатрям надо чтобы было чисто, свежо и броско. Поэтому арендные квартирки часто выглядят лучше чем собственные квартирки лендлордов и людей просто живущих в своем жилье. Ничтоже сумяшеся арендатор за пару лет ухайдокает всю чистоту, свежесть и броскость и переедет в другую квартирку. "Ыстественный Ызнос" :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:54

  rjkz написав:..
Грейдовская кухня 10 лет. ..

я надеюсь, не у вас дома лично? :mrgreen: :mrgreen:
Не, ну я с ними (Грейдом) дружу, они отличные ребята, экспорт там всякий, Касторамы русские, "кухня за 49 евро" в Кельне и т.д.
Но чтоб себе домой поставить...
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:57

  rjkz написав:..
"Неубиваемо" - это для арендодателя, это его деньги и время.
Арендатрям надо чтобы было чисто, свежо и броско. Поэтому арендные квартирки часто выглядят лучше чем собственные квартирки лендлордов и людей просто живущих в своем жилье. Ничтоже сумяшеся арендатор за пару лет ухайдокает всю чистоту, свежесть и броскость и переедет в другую квартирку. "Ыстественный Ызнос" :mrgreen:

так чо, "путин едет на коне, а мы по прежнему в дерьме"? :mrgreen:
если дохода от аренды недостаточно для обеспечения собственного комфорта, ИМХО, лучше поменять занятие :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 14:58

  Svet написав:Sequence, Случайно не знаете как обстоят дела с радиационным контролем сырья дерева для напольных покрытий? Читал про вырубку в чернобыльской зоне.


Чисто теоретически, сейчас все деревообрабатывающее производство покупает сырье на аукционах с пакетом документов. На практике мелкие заводы и даже кустарные покупают все подряд. Поэтому если покупаете продукцию с завода с большими объемами производства, то более менее можете быть спокойны (хотя надо учитывать в какой стране мы живем и как у нас "решаются вопросы"), а вот если покупаете кустарного производства паркет, то покупайте с дозиметром, если Вас этот вопрос сильно беспокоит.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:02

  Natt написав:Честно говоря, я бы задумалась о двухконфорочной индукционной, ее можно взять в пределах 3-4 тыс. Если ЦА - 1-2 человека без детей, 2 конфорок вполне достаточно. И, кстати, такую плиту вообще не обязательно врезать.

P.S. Себе взяла одноконфорочную, мне вполне достаточно. Тем более, что я прекрасно без плиты 3 года жила. И купила вообще по смешной причине: мультиварка не справлялась с одним единственным блюдом - драниками, а я их очень люблю. Удобство индукции оценила - реально круче всяких там газовых и электро.

ИМХО , для тех кто умеет/любит готовить ВКУСНО , имею ввиду не мюсли залить кипятком , пиццу разогреть и т.д и т.п. :mrgreen: , то самое лучшее это газ конфорки и одна из них ВОГ.
П.С. НО таких квартирантов лучше не иметь :mrgreen:
Востаннє редагувалось Vadim V в П'ят 23 сер, 2019 15:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:04

  sequence написав:
  rjkz написав:..
То есть, если я Вас правильно понял...мы живем в разной Украине с разными Ёпами.

гнездо параноиков.
я знаю лично многих поставщиков Эпика по данной группе товаров и отслеживаю импорт по таможенной базе.
скажите марки "европо-китайского" ламината, и я вам сделаю выборку из базы импорта за любой период
Только для вас, только сегодня, только в личку


Не сегодня, вот как буду в Ёпе - зайду специально в отдел, гляну.
Хотя, если честно, это только "для торжества истины", испытываю глубокое отвращение к ламинату как к классу в плане применения в жилых помещениях, поэтому меня этот вопрос мало волнует.
Даже ламинат, который находится над всеми остальными, Перго, не трогает мое суровое сердце. :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:04

  Vadim V написав:.. то самое лучшее это газ конфорки и одна из них ВОГ.

та никто не спорит, но мне в 17ти этажку газ тянуть не хотят, а с баллоном тягаться как-то напряжно
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:12

  rjkz написав:..
Не сегодня, вот как буду в Ёпе - зайду специально в отдел, гляну.
..
действительно, стоило столько труда тратить на стук по клавишам, когда можно просто глянуть.
Сразу подсказываю
1) Эггер сейчас русский
2) Кроноориджинал (кроноспан) белорусский
3) Таркет европа, не помню точно
4) Кронотекс (Swisskrono) Польша
проверьте мою память и обязательно поправьте, если что не так :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:18

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Грейдовская кухня 10 лет. ..

я надеюсь, не у вас дома лично? :mrgreen: :mrgreen:
Не, ну я с ними (Грейдом) дружу, они отличные ребята, экспорт там всякий, Касторамы русские, "кухня за 49 евро" в Кельне и т.д.
Но чтоб себе домой поставить...


Чур-чур-чур, у меня с зеленой на срезе ДСП корпуса и деревянные итальянские фасады, блюмы и тп (ща не помню брендов - тоже 2008 год). И это единственное место, где в квартире есть ДСП (правда в шкафах задняя стенка двп-шная с односторонней (кажется, может и двусторонней) ламинацией. В детской Икеевская Хемнес (крашеная фанера), в спальне - массив дуба все элементы, включая внутренности ящиков и полки (украинский производитель. Некогда Апогей, потом "Дом паркета", а вообще фабрика Проминь). Да, я параноик. А! На лоджии подоконник Верзалит (там внутри самое оно :mrgreen: страшное дээспу)
За 800 грн по акции в 2008 в Ёпе купил в арендную. сам собрал, потом добавил пару шкафов и заменил цоколь.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:23

  rjkz написав:
  Svet написав:Sequence, Случайно не знаете как обстоят дела с радиационным контролем сырья дерева для напольных покрытий? Читал про вырубку в чернобыльской зоне.

Чисто теоретически, сейчас все деревообрабатывающее производство покупает сырье на аукционах с пакетом документов. На практике мелкие заводы и даже кустарные покупают все подряд. Поэтому если покупаете продукцию с завода с большими объемами производства, то более менее можете быть спокойны (хотя надо учитывать в какой стране мы живем и как у нас "решаются вопросы"), а вот если покупаете кустарного производства паркет, то покупайте с дозиметром, если Вас этот вопрос сильно беспокоит.

В том то и дело. Думаю, что крупные западные компании купят на аукционах. А радиационный пойдет на внутренний рынок, дешевше же сырье. Проверял деревянные базарные двери - у одного продавца фонило норм. Хожу с дозиметром).
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