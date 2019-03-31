Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:18

sequence написав: rjkz написав: ..

Грейдовская кухня 10 лет. .. ..Грейдовская кухня 10 лет. ..

я надеюсь, не у вас дома лично?

Не, ну я с ними (Грейдом) дружу, они отличные ребята, экспорт там всякий, Касторамы русские, "кухня за 49 евро" в Кельне и т.д.

Но чтоб себе домой поставить... я надеюсь, не у вас дома лично?Не, ну я с ними (Грейдом) дружу, они отличные ребята, экспорт там всякий, Касторамы русские, "кухня за 49 евро" в Кельне и т.д.Но чтоб себе домой поставить...

Чур-чур-чур, у меня с зеленой на срезе ДСП корпуса и деревянные итальянские фасады, блюмы и тп (ща не помню брендов - тоже 2008 год). И это единственное место, где в квартире есть ДСП (правда в шкафах задняя стенка двп-шная с односторонней (кажется, может и двусторонней) ламинацией. В детской Икеевская Хемнес (крашеная фанера), в спальне - массив дуба все элементы, включая внутренности ящиков и полки (украинский производитель. Некогда Апогей, потом "Дом паркета", а вообще фабрика Проминь). Да, я параноик. А! На лоджии подоконник Верзалит (там внутри самое онострашное дээспу)За 800 грн по акции в 2008 в Ёпе купил в арендную. сам собрал, потом добавил пару шкафов и заменил цоколь.