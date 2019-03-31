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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1593159415951596

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24

  sequence написав:
  rjkz написав:..
"Неубиваемо" - это для арендодателя, это его деньги и время.
Арендатрям надо чтобы было чисто, свежо и броско. Поэтому арендные квартирки часто выглядят лучше чем собственные квартирки лендлордов и людей просто живущих в своем жилье. Ничтоже сумяшеся арендатор за пару лет ухайдокает всю чистоту, свежесть и броскость и переедет в другую квартирку. "Ыстественный Ызнос"

так чо, "путин едет на коне, а мы по прежнему в дерьме"?
если дохода от аренды недостаточно для обеспечения собственного комфорта, ИМХО, лучше поменять занятие :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Если это ко мню, то мимо. Начинка моей квартиры раза в 2-3 дороже арендной, хотя и в арендной лежит немецкий паркет и финское покрытие за 20 евро без стоимости работы и химии.
Хотя что-то недоделанное тоже есть :oops: Просто проще отношусь к своему. :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24

  rjkz написав:.. сам собрал, потом добавил пару шкафов и заменил цоколь.

киевские лендлорды - всем лендлордам лендлорды, если верить форуму! :lol: :lol: :lol:
один мебель сам крутит, другой сам ремонты делает, третий унитазы меняет, четвертый знает чем кран от смесителя отличается :oops: , пятый электрик в 15 поколении.
Люди, дайте заработать специалистам, что вы все сам, да сам! :D
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:26

  sequence написав:на Украине

На этом диалог закончен. :twisted:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:28

  rjkz написав:..
Хотя что-то недоделанное тоже есть :oops: Просто проще отношусь к своему. :lol:

такая же фигня.
уже даже на влагостойкую фанеру наклеил с двух сторон пластик HPL, а тумбочку в ванную никак порезать и скрутить не могу. Почти год. Жена уже и не спрашивает :))
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:29

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Не сегодня, вот как буду в Ёпе - зайду специально в отдел, гляну.
..
действительно, стоило столько труда тратить на стук по клавишам, когда можно просто глянуть.
Сразу подсказываю
1) Эггер сейчас русский
2) Кроноориджинал (кроноспан) белорусский
3) Таркет европа, не помню точно
4) Кронотекс (Swisskrono) Польша
проверьте мою память и обязательно поправьте, если что не так :mrgreen: :mrgreen:


1. Знаю.
2. Не знал.
3. Сербия.
4. Знаю.
А больше там никого нет? Кажется есть. Еще раз, буду - гляну.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:31

  Vadim V написав:
  sequence написав:на Украине

На этом диалог закончен. :twisted:

не понял. Был незаконченный диалог? Проблемы "в/на" мешают продуктивному общению?
Простите, если шо не так и бог в помощь!
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