Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:47

sequence написав: rjkz написав: .. сам собрал, потом добавил пару шкафов и заменил цоколь. .. сам собрал, потом добавил пару шкафов и заменил цоколь.

киевские лендлорды - всем лендлордам лендлорды, если верить форуму!

один мебель сам крутит, другой сам ремонты делает, третий унитазы меняет, четвертый знает чем кран от смесителя отличается , пятый электрик в 15 поколении.

Люди, дайте заработать специалистам, что вы все сам, да сам! киевские лендлорды - всем лендлордам лендлорды, если верить форуму!один мебель сам крутит, другой сам ремонты делает, третий унитазы меняет, четвертый знает чем кран от смесителя отличается, пятый электрик в 15 поколении.Люди, дайте заработать специалистам, что вы все сам, да сам!

Так шо делать, если руки откуда надо растут, а образование позволяет. Неделю искать спеца, чтобы потом стоять над ним пока он будет собирать? Так это намного дольше и хлопотней. Я рассказывал как кухню в моей квартире собирал кадр до 4-х утра...так с 12 ночи мы уже ее вдвоем собирали. В 5 утра отвез его на автовокзал. И как выяснилось, у меня и инструмент лучше и его больше и потом еще сам фасады регулировал.Если будет нужный спец в нужном месте - на здоровье. Но их-же щас днем с огнем не сыщешь. Все рукастые и головастые свалили, а те что остались - нарасхват. Вот радиаторы навесить и запресовать 2 недели жду, скоро не вытерплю и пойду жэковского сантехника просить.