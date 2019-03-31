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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24
sequence написав: rjkz написав:
..
"Неубиваемо" - это для арендодателя, это его деньги и время.
Арендатрям надо чтобы было чисто, свежо и броско. Поэтому арендные квартирки часто выглядят лучше чем собственные квартирки лендлордов и людей просто живущих в своем жилье. Ничтоже сумяшеся арендатор за пару лет ухайдокает всю чистоту, свежесть и броскость и переедет в другую квартирку. "Ыстественный Ызнос"
так чо, "путин едет на коне, а мы по прежнему в дерьме"?
если дохода от аренды недостаточно для обеспечения собственного комфорта, ИМХО, лучше поменять занятие
Если это ко мню, то мимо. Начинка моей квартиры раза в 2-3 дороже арендной, хотя и в арендной лежит немецкий паркет и финское покрытие за 20 евро без стоимости работы и химии.
Хотя что-то недоделанное тоже есть
Просто проще отношусь к своему.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:24
rjkz написав:
.. сам собрал, потом добавил пару шкафов и заменил цоколь.
киевские лендлорды - всем лендлордам лендлорды, если верить форуму!
один мебель сам крутит, другой сам ремонты делает, третий унитазы меняет, четвертый знает чем кран от смесителя отличается
, пятый электрик в 15 поколении.
Люди, дайте заработать специалистам, что вы все сам, да сам!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:28
rjkz написав:
..
Хотя что-то недоделанное тоже есть
Просто проще отношусь к своему.
такая же фигня.
уже даже на влагостойкую фанеру наклеил с двух сторон пластик HPL, а тумбочку в ванную никак порезать и скрутить не могу. Почти год. Жена уже и не спрашивает
)
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:29
sequence написав: rjkz написав:
..
Не сегодня, вот как буду в Ёпе - зайду специально в отдел, гляну.
..
действительно, стоило столько труда тратить на стук по клавишам, когда можно просто глянуть.
Сразу подсказываю
1) Эггер сейчас русский
2) Кроноориджинал (кроноспан) белорусский
3) Таркет европа, не помню точно
4) Кронотекс (Swisskrono) Польша
проверьте мою память и обязательно поправьте, если что не так
1. Знаю.
2. Не знал.
3. Сербия.
4. Знаю.
А больше там никого нет? Кажется есть. Еще раз, буду - гляну.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:31
Vadim V написав: sequence написав:
на Украине
На этом диалог закончен.
не понял. Был незаконченный диалог? Проблемы "в/на" мешают продуктивному общению?
Простите, если шо не так и бог в помощь!
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:38
Svet написав: rjkz написав: Svet написав:Sequence
, Случайно не знаете как обстоят дела с радиационным контролем сырья дерева для напольных покрытий? Читал про вырубку в чернобыльской зоне.
Чисто теоретически, сейчас все деревообрабатывающее производство покупает сырье на аукционах с пакетом документов. На практике мелкие заводы и даже кустарные покупают все подряд. Поэтому если покупаете продукцию с завода с большими объемами производства, то более менее можете быть спокойны (хотя надо учитывать в какой стране мы живем и как у нас "решаются вопросы"), а вот если покупаете кустарного производства паркет, то покупайте с дозиметром, если Вас этот вопрос сильно беспокоит.
В том то и дело. Думаю, что крупные западные компании купят на аукционах. А радиационный пойдет на внутренний рынок, дешевше же сырье. Проверял деревянные базарные двери - у одного продавца фонило норм. Хожу с дозиметром).
Не, на аукционах покупают что западные, что украинские производители. Поэтому многие украинские заводы тупо проигрывают торги. Европейсы спокойно дают цену, которую наша себестоимость не тянет без поднятия ценника конечной продукции. Мало того, большинство производителей паркета почти всю продукцию шуруют на экспорт - там дают намного лучше цену и еще и возврат НДС.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:47
rjkz написав:
..большинство производителей паркета почти всю продукцию шуруют на экспорт - там дают намного лучше цену и еще и возврат НДС.
Для "шурования на экспорт" нужно показать налоговой источник приобретения сырья - т.е. результат аукциона. Ну это такое..
За нал на лесопилках и лисгоспах, особенно на западе (или в западе?
) Украины можно приобрести деловую древесину намного дешевле. Некоторые предприятия, работающие на внутренний рынок так и делают, чем вытесняют крупных "белых" конкурентов.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:47
sequence написав: rjkz написав:
.. сам собрал, потом добавил пару шкафов и заменил цоколь.
киевские лендлорды - всем лендлордам лендлорды, если верить форуму!
один мебель сам крутит, другой сам ремонты делает, третий унитазы меняет, четвертый знает чем кран от смесителя отличается
, пятый электрик в 15 поколении.
Люди, дайте заработать специалистам, что вы все сам, да сам!
Так шо делать, если руки откуда надо растут, а образование позволяет. Неделю искать спеца, чтобы потом стоять над ним пока он будет собирать? Так это намного дольше и хлопотней. Я рассказывал как кухню в моей квартире собирал кадр до 4-х утра...так с 12 ночи мы уже ее вдвоем собирали. В 5 утра отвез его на автовокзал. И как выяснилось, у меня и инструмент лучше и его больше и потом еще сам фасады регулировал.
Если будет нужный спец в нужном месте - на здоровье. Но их-же щас днем с огнем не сыщешь. Все рукастые и головастые свалили, а те что остались - нарасхват. Вот радиаторы навесить и запресовать 2 недели жду, скоро не вытерплю и пойду жэковского сантехника просить.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:49
rjkz написав:
..скоро не вытерплю и пойду жэковского сантехника просить.
фу-у-ух, ну хоть где-то мультипликатор экономики по расползанию бабла сработает!
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