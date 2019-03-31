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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1595159615971598>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:51

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Хотя что-то недоделанное тоже есть :oops: Просто проще отношусь к своему. :lol:

такая же фигня.
уже даже на влагостойкую фанеру наклеил с двух сторон пластик HPL, а тумбочку в ванную никак порезать и скрутить не могу. Почти год. Жена уже и не спрашивает :))


Забейте! В детской на проводе висит лэд шар 15 ватный, а когда-то, 15+ лет назад, в этом-же патроне светила 200 Ваттка при которой штукатурили стены и потолки. Вот маляршу вроде уговорил закончить лоджию (за это время люди уже и ремонты сделали и пожили и продали и переехали в новое) :lol:
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:58

  sequence написав:
  rjkz написав:..большинство производителей паркета почти всю продукцию шуруют на экспорт - там дают намного лучше цену и еще и возврат НДС.

Для "шурования на экспорт" нужно показать налоговой источник приобретения сырья - т.е. результат аукциона. Ну это такое..

Я что-то утверждал противоречащее этому?

За нал на лесопилках и лисгоспах, особенно на западе (или в западе? :D ) Украины можно приобрести деловую древесину намного дешевле. Некоторые предприятия, работающие на внутренний рынок так и делают, чем вытесняют крупных "белых" конкурентов.


Можно, там кустарного производства в сараях навалом.
Был объект, где западяне привезли и уложили наборной геометрический паркет (дуб, орех, ясень) за 9 баксов под ключ (кроме фанеры, клея и лака).
В Киеве тоже такие есть.
Но их возможности - не более 100...ну 200 м2 в месяц.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:02

  Svet написав:Sequence, Случайно не знаете как обстоят дела с радиационным контролем сырья дерева для напольных покрытий? Читал про вырубку в чернобыльской зоне.

А что мешает померять перед покупкой?
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:05

  Vadim V написав:ИМХО , для тех кто умеет/любит готовить ВКУСНО , имею ввиду не мюсли залить кипятком , пиццу разогреть и т.д и т.п. :mrgreen: , то самое лучшее это газ конфорки и одна из них ВОГ.
П.С. НО таких квартирантов лучше не иметь :mrgreen:

ИМХО. Индукция ГОРАЗДО удобнее.
Единственный недостаток, что нужно всегда ержать поверхность чистой, и на грязную посуду не поставишь, потому что будешь потом долго оттирать.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:10

  Svet написав:В том то и дело. Думаю, что крупные западные компании купят на аукционах. А радиационный пойдет на внутренний рынок, дешевше же сырье. Проверял деревянные базарные двери - у одного продавца фонило норм. Хожу с дозиметром).

С дозиметром занимательно покупать чернику ;)
Бывают дни когда чистой нет, совсем, но продавцы, даже показывают "проверку" лаборатории, и все чисто ;) :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:12

  _Mykola_ написав:
  Vadim V написав:ИМХО , для тех кто умеет/любит готовить ВКУСНО , имею ввиду не мюсли залить кипятком , пиццу разогреть и т.д и т.п. :mrgreen: , то самое лучшее это газ конфорки и одна из них ВОГ.
П.С. НО таких квартирантов лучше не иметь :mrgreen:

ИМХО. Индукция ГОРАЗДО удобнее.
Единственный недостаток, что нужно всегда ержать поверхность чистой, и на грязную посуду не поставишь, потому что будешь потом долго оттирать.

Суть не в удобстве а в том что на индуции нельзя приготовить вкусное блюдо , будь то морепродукты , мясо , овощи или...
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:17

  Vadim V написав:
  _Mykola_ написав:
  Vadim V написав:ИМХО , для тех кто умеет/любит готовить ВКУСНО , имею ввиду не мюсли залить кипятком , пиццу разогреть и т.д и т.п. :mrgreen: , то самое лучшее это газ конфорки и одна из них ВОГ.
П.С. НО таких квартирантов лучше не иметь :mrgreen:

ИМХО. Индукция ГОРАЗДО удобнее.
Единственный недостаток, что нужно всегда ержать поверхность чистой, и на грязную посуду не поставишь, потому что будешь потом долго оттирать.

Суть не в удобстве а в том что на индуции нельзя приготовить вкусное блюдо , будь то морепродукты , мясо , овощи или...

Объясните пожалуйста, поподробнее...
Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?

Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две. :roll:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в П'ят 23 сер, 2019 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:17

  _Mykola_ написав:
  Svet написав:В том то и дело. Думаю, что крупные западные компании купят на аукционах. А радиационный пойдет на внутренний рынок, дешевше же сырье. Проверял деревянные базарные двери - у одного продавца фонило норм. Хожу с дозиметром).

С дозиметром занимательно покупать чернику ;)
Бывают дни когда чистой нет, совсем, но продавцы, даже показывают "проверку" лаборатории, и все чисто ;) :twisted:

Да, есть такое дело) Продавцы обижаются на приборчик)
Svet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:24

  Svet написав:
  _Mykola_ написав:
  Svet написав:В том то и дело. Думаю, что крупные западные компании купят на аукционах. А радиационный пойдет на внутренний рынок, дешевше же сырье. Проверял деревянные базарные двери - у одного продавца фонило норм. Хожу с дозиметром).

С дозиметром занимательно покупать чернику ;)
Бывают дни когда чистой нет, совсем, но продавцы, даже показывают "проверку" лаборатории, и все чисто ;) :twisted:

Да, есть такое дело) Продавцы обижаются на приборчик)

Не, все, только упоротые, и те которые точно знают, что она грязная.
Некоторым даже интересно. ;)
Причем у одного и того же продавца, одна корзина, может отличаться от второй по фону. Потому что собирались в разных местах. ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:35

  _Mykola_ написав:Объясните пожалуйста, поподробнее...
Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?

Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две. :roll:

Я не знаю и не могу объяснить буквенно ,
приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале :?
Vadim V
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