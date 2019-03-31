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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:51
sequence написав: rjkz написав:
..
Хотя что-то недоделанное тоже есть
Просто проще отношусь к своему.
такая же фигня.
уже даже на влагостойкую фанеру наклеил с двух сторон пластик HPL, а тумбочку в ванную никак порезать и скрутить не могу. Почти год. Жена уже и не спрашивает
)
Забейте! В детской на проводе висит лэд шар 15 ватный, а когда-то, 15+ лет назад, в этом-же патроне светила 200 Ваттка при которой штукатурили стены и потолки. Вот маляршу вроде уговорил закончить лоджию (за это время люди уже и ремонты сделали и пожили и продали и переехали в новое)
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 15:58
sequence написав: rjkz написав:
..большинство производителей паркета почти всю продукцию шуруют на экспорт - там дают намного лучше цену и еще и возврат НДС.
Для "шурования на экспорт" нужно показать налоговой источник приобретения сырья - т.е. результат аукциона. Ну это такое..
Я что-то утверждал противоречащее этому?
За нал на лесопилках и лисгоспах, особенно на западе (или в западе?
) Украины можно приобрести деловую древесину намного дешевле. Некоторые предприятия, работающие на внутренний рынок так и делают, чем вытесняют крупных "белых" конкурентов.
Можно, там кустарного производства в сараях навалом.
Был объект, где западяне привезли и уложили наборной геометрический паркет (дуб, орех, ясень) за 9 баксов под ключ (кроме фанеры, клея и лака).
В Киеве тоже такие есть.
Но их возможности - не более 100...ну 200 м2 в месяц.
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rjkz
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:02
Svet написав:Sequence
, Случайно не знаете как обстоят дела с радиационным контролем сырья дерева для напольных покрытий? Читал про вырубку в чернобыльской зоне.
А что мешает померять перед покупкой?
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:05
Vadim V написав:
ИМХО , для тех кто умеет/любит готовить ВКУСНО , имею ввиду не мюсли залить кипятком , пиццу разогреть и т.д и т.п.
, то самое лучшее это газ конфорки и одна из них ВОГ.
П.С. НО таких квартирантов лучше не иметь
ИМХО. Индукция ГОРАЗДО удобнее.
Единственный недостаток, что нужно всегда ержать поверхность чистой, и на грязную посуду не поставишь, потому что будешь потом долго оттирать.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:12
_Mykola_ написав: Vadim V написав:
ИМХО , для тех кто умеет/любит готовить ВКУСНО , имею ввиду не мюсли залить кипятком , пиццу разогреть и т.д и т.п.
, то самое лучшее это газ конфорки и одна из них ВОГ.
П.С. НО таких квартирантов лучше не иметь
ИМХО. Индукция ГОРАЗДО удобнее.
Единственный недостаток, что нужно всегда ержать поверхность чистой, и на грязную посуду не поставишь, потому что будешь потом долго оттирать.
Суть не в удобстве а в том что на индуции нельзя приготовить вкусное блюдо , будь то морепродукты , мясо , овощи или...
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Vadim V
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:17
Vadim V написав: _Mykola_ написав: Vadim V написав:
ИМХО , для тех кто умеет/любит готовить ВКУСНО , имею ввиду не мюсли залить кипятком , пиццу разогреть и т.д и т.п.
, то самое лучшее это газ конфорки и одна из них ВОГ.
П.С. НО таких квартирантов лучше не иметь
ИМХО. Индукция ГОРАЗДО удобнее.
Единственный недостаток, что нужно всегда ержать поверхность чистой, и на грязную посуду не поставишь, потому что будешь потом долго оттирать.
Суть не в удобстве а в том что на индуции нельзя приготовить вкусное блюдо , будь то морепродукты , мясо , овощи или...
Объясните пожалуйста, поподробнее...
Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?
Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в П'ят 23 сер, 2019 16:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:17
Да, есть такое дело) Продавцы обижаются на приборчик)
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Svet
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:24
Svet написав:
Да, есть такое дело) Продавцы обижаются на приборчик)
Не, все, только упоротые, и те которые точно знают, что она грязная.
Некоторым даже интересно.
Причем у одного и того же продавца, одна корзина, может отличаться от второй по фону. Потому что собирались в разных местах.
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_Mykola_
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:35
_Mykola_ написав:
Объясните пожалуйста, поподробнее...
Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?
Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две.
Я не знаю и не могу объяснить буквенно ,
приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале
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Vadim V
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