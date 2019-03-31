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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:37
Vadim V написав: _Mykola_ написав:
Объясните пожалуйста, поподробнее...
Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?
Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две.
Я не знаю и не могу объяснить буквенно ,
приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале
Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами?
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:38
rjkz написав:
Что-то мне подсказывает, что чем дальше на Восток, тем больше вторсырья и туалетной бумаги многоразового использования будет в ламинате. Съездите как-нибудь на выставку в Гуанчжоу, посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой
"Комсомольской правды" он сделан.
Кан еч на же иж Жен Минь Жи Бао
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:52
_Mykola_ написав:
Вы готовите в квартире на мангале
с лиственными дровами?
Та не , но вы спросите у наших месных путешественников на чём готовят в разных забегаловках/многозвёздочных ресторанах юв азии и южной европы.
п.с. Жена готовит на газовой плите , если в настроении - агонь
, две вытяжки(над плитой Фалмек)и потолочная прямоточная , при закрытых дверях кухни не спасают ввесь дом от слюневыделительных запахов
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Vadim V
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