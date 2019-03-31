Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав:Что-то мне подсказывает, что чем дальше на Восток, тем больше вторсырья и туалетной бумаги многоразового использования будет в ламинате. Съездите как-нибудь на выставку в Гуанчжоу, посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.
_Mykola_ написав:Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами?
Та не , но вы спросите у наших месных путешественников на чём готовят в разных забегаловках/многозвёздочных ресторанах юв азии и южной европы. п.с. Жена готовит на газовой плите , если в настроении - агонь , две вытяжки(над плитой Фалмек)и потолочная прямоточная , при закрытых дверях кухни не спасают ввесь дом от слюневыделительных запахов
_Mykola_ написав:Объясните пожалуйста, поподробнее... Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?
Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две.
Я не знаю и не могу объяснить буквенно , приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале
Не, ну Вы сравнили.Там дым, смолы, другой температурный режим, комары, природа. Хотя вчера не выдержал, по дороге домой купил шашлык и зажарил на Винцер-гриль сковороде (тяжелая). Разница таки есть, но на безрыбье и сам раком станешь.
_Mykola_ написав:Объясните пожалуйста, поподробнее... Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?
Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две.
Я не знаю и не могу объяснить буквенно , приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале
Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами?
Когда-то, при Союзе, был фильм (кавказский какой-то) как из какого-то горного аула пришли по какому-то вопросу аксакалы в райцентр, их со всем восточным почтением и гостеприимством поселили в гостинничку, а потом пригласили на ужин. Те отказываются, дескать, мы уже мясо пожарили. Работница гостинницы "Где на кухне?" "Э-э, женщина, мясо приготовленное не на огне - это не мясо! Поэтому я развел костер" "Хххдддеее... (теряя сознание)? Во дворе?" " Зачэм во дворе? На балконе" (Барышня падает в обморок).
sequence написав: 1) чито по вашему "нормальное"? 2) я выше писал - "антивандально" довольно дорого. Есть новая мода - тонкий (12мм) прессованный пластик HPL, под названием компакт-ламинат или компакт-плита. Неубиваемо и не взбухает. По цене умеренно дорого (500 баксов столеха), но царапается, как и дешевые столешки. то же самое касается фасадов. Когда они становятся с возможность реставрации, цена растет с 30 до 90 евро. давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример. https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/ Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы
Яку орендну ставку плануєте виставити ??
текущий ориентир - 20. Район Святошино
Святошино и "квартира из сегмента выше эконом" Святошино и "текущий ориентир - 20" Думаю, у вас неверное представление ситуации на рынке аренды.