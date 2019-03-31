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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1595159615971598

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 6 5 52
Виросли більш як на 50%
13%
7
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
10%
5
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:37

  Vadim V написав:
  _Mykola_ написав:Объясните пожалуйста, поподробнее...
Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?

Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две. :roll:

Я не знаю и не могу объяснить буквенно ,
приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале :?

Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами? :roll: :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:38

  rjkz написав:Что-то мне подсказывает, что чем дальше на Восток, тем больше вторсырья и туалетной бумаги многоразового использования будет в ламинате. Съездите как-нибудь на выставку в Гуанчжоу, посмотрите на ламинат за 1-2 бакса и расскажите из какой "Комсомольской правды" он сделан.

Кан еч на же иж Жен Минь Жи Бао :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 16:52

  _Mykola_ написав:Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами? :roll: :lol:

Та не , но вы спросите у наших месных путешественников на чём готовят в разных забегаловках/многозвёздочных ресторанах юв азии и южной европы.
п.с. Жена готовит на газовой плите , если в настроении - агонь :D , две вытяжки(над плитой Фалмек)и потолочная прямоточная , при закрытых дверях кухни не спасают ввесь дом от слюневыделительных запахов :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:48

  Vadim V написав:
  _Mykola_ написав:Объясните пожалуйста, поподробнее...
Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?

Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две. :roll:

Я не знаю и не могу объяснить буквенно ,
приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале :?


Не, ну Вы сравнили.Там дым, смолы, другой температурный режим, комары, природа.
Хотя вчера не выдержал, по дороге домой купил шашлык и зажарил на Винцер-гриль сковороде (тяжелая). Разница таки есть, но на безрыбье и сам раком станешь.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 17:55

  _Mykola_ написав:
  Vadim V написав:
  _Mykola_ написав:Объясните пожалуйста, поподробнее...
Чем физический процесс передачи тепла от посуды к приготавливаемой пище, отличается в газовой и индукционной плите?

Тот же чугунный ВОГ на буст режиме, разогревается за минуту-две. :roll:

Я не знаю и не могу объяснить буквенно ,
приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале :?

Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами? :roll: :lol:


Когда-то, при Союзе, был фильм (кавказский какой-то) как из какого-то горного аула пришли по какому-то вопросу аксакалы в райцентр, их со всем восточным почтением и гостеприимством поселили в гостинничку, а потом пригласили на ужин. Те отказываются, дескать, мы уже мясо пожарили. Работница гостинницы "Где на кухне?" "Э-э, женщина, мясо приготовленное не на огне - это не мясо! Поэтому я развел костер" "Хххдддеее... (теряя сознание)? Во дворе?" " Зачэм во дворе? На балконе" (Барышня падает в обморок).
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 18:16

  sequence написав:
  ihorkyiv написав:
  sequence написав: 1) чито по вашему "нормальное"?
2) я выше писал - "антивандально" довольно дорого. Есть новая мода - тонкий (12мм) прессованный пластик HPL, под названием компакт-ламинат или компакт-плита. Неубиваемо и не взбухает. По цене умеренно дорого (500 баксов столеха), но царапается, как и дешевые столешки.
то же самое касается фасадов. Когда они становятся с возможность реставрации, цена растет с 30 до 90 евро.
давайте расширю вопрос - для квартир из сегмента выше эконом, есть ли смысл ставить вещи с крутыми свойствами - неубиваемые, красивые, термо -влаго- стойкие? пример.
https://www.inalco.es/en/serie/azalai-itop/
Хочу такое поставить в новую квартиру, неясно, оценят ли красоту игры новые жильцы

Яку орендну ставку плануєте виставити ??

текущий ориентир - 20. Район Святошино

Святошино и "квартира из сегмента выше эконом"
Святошино и "текущий ориентир - 20"
Думаю, у вас неверное представление ситуации на рынке аренды.
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