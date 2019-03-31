Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:18

Vadim V написав: _Mykola_ написав: Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами? Вы готовитес лиственными дровами?

Та не , но вы спросите у наших месных путешественников на чём готовят в разных забегаловках/многозвёздочных ресторанах юв азии и южной европы.

п.с. Жена готовит на газовой плите , если в настроении - агонь , две вытяжки(над плитой Фалмек)и потолочная прямоточная , при закрытых дверях кухни не спасают ввесь дом от слюневыделительных запахов Та не , но вы спросите у наших месных путешественников на чём готовят в разных забегаловках/многозвёздочных ресторанах юв азии и южной европы.п.с. Жена готовит на газовой плите , если в настроении - агонь, две вытяжки(над плитой Фалмек)и потолочная прямоточная , при закрытых дверях кухни не спасают ввесь дом от слюневыделительных запахов

готовит на газовой плите

она умеет вкусно готовить

А знаете, почему в Азии готовят в воке? Вок вообще придумали потому, что там много людей и мало дров. То есть готовить надо было быстро. Поэтому у аутентичного вока такая форма (больше площадь соприкосновения с продуктом), тонкие стенки (чтобы очень быстро прогревался) и поэтому воком орудуют руками при приготовлении на открытом огне. Так продукты быстро поджариваются снаружи и остаются сочными внутри. Бесспорно, это вкусно.П.С. Я думаю, дело не в том, что Ваша жена, а в том, чтоПлита тут ни при чем.