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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:58
Natt написав: Vadim V написав:
А знаете, почему в Азии готовят в воке? Вок вообще придумали потому, что там много людей и мало дров. То есть готовить надо было быстро. Поэтому у аутентичного вока такая форма (больше площадь соприкосновения с продуктом), тонкие стенки (чтобы очень быстро прогревался) и поэтому воком орудуют руками при приготовлении на открытом огне. Так продукты быстро поджариваются снаружи и остаются сочными внутри. Бесспорно, это вкусно.
П.С. Я думаю, дело не в том, что Ваша жена готовит на газовой плите
, а в том, что она умеет вкусно готовить
Плита тут ни при чем.
Всё причём и имеет значение.
Огонь одна из главных составляющих , именно ньюансы мелкие, это самое важное . ОНА, жена , готовит как умеет, как умеет так и готовит а готовит вкусно.
...
А кто не умеет тот придумывает причины, но на газе вкуснее лучше быстрее = ГТО
был такой значёк в саветскае время.
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:23
ппц, походу появился новый стиль "лохерижлобстайл"
по приведенному позже КТ убогое убожество...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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