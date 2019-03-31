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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1596159715981599

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.9 5 53
Виросли більш як на 50%
15%
8
Виросли на 26 - 50%
8%
4
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
8%
4
В межах -5 - +5%
8%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
38%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:58

  Natt написав:
  Vadim V написав:А знаете, почему в Азии готовят в воке? Вок вообще придумали потому, что там много людей и мало дров. То есть готовить надо было быстро. Поэтому у аутентичного вока такая форма (больше площадь соприкосновения с продуктом), тонкие стенки (чтобы очень быстро прогревался) и поэтому воком орудуют руками при приготовлении на открытом огне. Так продукты быстро поджариваются снаружи и остаются сочными внутри. Бесспорно, это вкусно.

П.С. Я думаю, дело не в том, что Ваша жена готовит на газовой плите, а в том, что она умеет вкусно готовить :) Плита тут ни при чем.

Всё причём и имеет значение.
Огонь одна из главных составляющих , именно ньюансы мелкие, это самое важное . ОНА, жена , готовит как умеет, как умеет так и готовит а готовит вкусно. :D ...
А кто не умеет тот придумывает причины, но на газе вкуснее лучше быстрее = ГТО :mrgreen: был такой значёк в саветскае время.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:23

  hume написав:Я долго ждал и дождался, под звуки перфораторов первая квартира в Солнечной ривьере вышла на рынок аренды.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-levobe ... 0ffed038ea

ппц, походу появился новый стиль "лохерижлобстайл" :mrgreen:

по приведенному позже КТ убогое убожество...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:36

  hume написав:Постнищебродский синдром..
Пусть воображение нарисует каждому своё виденье владельца вот этого..) Очевидно ищут царя
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-3k ... Fcn58.html



Ждут беглого дваждынесудимого :mrgreen:


Теперь далее. Всем известный КТ 13кгрн за тотальный трэш. Вот и думай почему в промке не ленинградской площади без метро и прилегающей инфраструктуры люди это снимают. ФТ пойдут под аренду аж бегом
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1k ... Fbwx5.html

бэ
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:09

  hume написав:Я долго ждал и дождался, под звуки перфораторов первая квартира в Солнечной ривьере вышла на рынок аренды.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-levobe ... 0ffed038ea
это что висит на стене напротив унитаза? Телек?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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