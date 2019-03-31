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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:58
Natt написав: Vadim V написав:
А знаете, почему в Азии готовят в воке? Вок вообще придумали потому, что там много людей и мало дров. То есть готовить надо было быстро. Поэтому у аутентичного вока такая форма (больше площадь соприкосновения с продуктом), тонкие стенки (чтобы очень быстро прогревался) и поэтому воком орудуют руками при приготовлении на открытом огне. Так продукты быстро поджариваются снаружи и остаются сочными внутри. Бесспорно, это вкусно.
П.С. Я думаю, дело не в том, что Ваша жена готовит на газовой плите
, а в том, что она умеет вкусно готовить
Плита тут ни при чем.
Всё причём и имеет значение.
Огонь одна из главных составляющих , именно ньюансы мелкие, это самое важное . ОНА, жена , готовит как умеет, как умеет так и готовит а готовит вкусно.
...
А кто не умеет тот придумывает причины, но на газе вкуснее лучше быстрее = ГТО
был такой значёк в саветскае время.
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Vadim V
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:23
ппц, походу появился новый стиль "лохерижлобстайл"
по приведенному позже КТ убогое убожество...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:36
Ждут беглого дваждынесудимого
бэ
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rjkz
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:09
это что висит на стене напротив унитаза? Телек?
осторожно, пишу из провинции
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vhata
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Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:20
vhata написав:
это что висит на стене напротив унитаза? Телек?
Это установили стационарный смартфон в главной мультимедийно-игровой зоне
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antey1969
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Додано: Суб 24 сер, 2019 05:53
rjkz написав:
Когда-то, при Союзе, был фильм (кавказский какой-то) как из какого-то горного аула пришли по какому-то вопросу аксакалы в райцентр, их со всем восточным почтением и гостеприимством поселили в гостинничку, а потом пригласили на ужин. Те отказываются, дескать, мы уже мясо пожарили. Работница гостинницы "Где на кухне?" "Э-э, женщина, мясо приготовленное не на огне - это не мясо! Поэтому я развел костер" "Хххдддеее... (теряя сознание)? Во дворе?" " Зачэм во дворе? На балконе" (Барышня падает в обморок).
Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Суб 24 сер, 2019 06:42
Frant написав:
Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!
101, 102 пробовали набрать?
С мобильного бесплатно, люмпенам быстро объяснили что делать так нельзя.
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_Mykola_
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