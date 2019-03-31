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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1596159715981599

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.8 5 54
Виросли більш як на 50%
15%
8
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
37%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 20:58

  Natt написав:
  Vadim V написав:А знаете, почему в Азии готовят в воке? Вок вообще придумали потому, что там много людей и мало дров. То есть готовить надо было быстро. Поэтому у аутентичного вока такая форма (больше площадь соприкосновения с продуктом), тонкие стенки (чтобы очень быстро прогревался) и поэтому воком орудуют руками при приготовлении на открытом огне. Так продукты быстро поджариваются снаружи и остаются сочными внутри. Бесспорно, это вкусно.

П.С. Я думаю, дело не в том, что Ваша жена готовит на газовой плите, а в том, что она умеет вкусно готовить :) Плита тут ни при чем.

Всё причём и имеет значение.
Огонь одна из главных составляющих , именно ньюансы мелкие, это самое важное . ОНА, жена , готовит как умеет, как умеет так и готовит а готовит вкусно. :D ...
А кто не умеет тот придумывает причины, но на газе вкуснее лучше быстрее = ГТО :mrgreen: был такой значёк в саветскае время.
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 21:23

  hume написав:Я долго ждал и дождался, под звуки перфораторов первая квартира в Солнечной ривьере вышла на рынок аренды.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-levobe ... 0ffed038ea

ппц, походу появился новый стиль "лохерижлобстайл" :mrgreen:

по приведенному позже КТ убогое убожество...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 22:36

  hume написав:Постнищебродский синдром..
Пусть воображение нарисует каждому своё виденье владельца вот этого..) Очевидно ищут царя
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-3k ... Fcn58.html



Ждут беглого дваждынесудимого :mrgreen:


Теперь далее. Всем известный КТ 13кгрн за тотальный трэш. Вот и думай почему в промке не ленинградской площади без метро и прилегающей инфраструктуры люди это снимают. ФТ пойдут под аренду аж бегом
https://www.olx.ua/obyavlenie/arenda-1k ... Fbwx5.html

бэ
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:09

  hume написав:Я долго ждал и дождался, под звуки перфораторов первая квартира в Солнечной ривьере вышла на рынок аренды.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-levobe ... 0ffed038ea
это что висит на стене напротив унитаза? Телек?
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2019 23:20

  vhata написав:
  hume написав:Я долго ждал и дождался, под звуки перфораторов первая квартира в Солнечной ривьере вышла на рынок аренды.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-levobe ... 0ffed038ea
это что висит на стене напротив унитаза? Телек?

Это установили стационарный смартфон в главной мультимедийно-игровой зоне
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 05:53

  rjkz написав:
  _Mykola_ написав:
  Vadim V написав:
Я не знаю и не могу объяснить буквенно ,
приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале :?

Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами? :roll: :lol:


Когда-то, при Союзе, был фильм (кавказский какой-то) как из какого-то горного аула пришли по какому-то вопросу аксакалы в райцентр, их со всем восточным почтением и гостеприимством поселили в гостинничку, а потом пригласили на ужин. Те отказываются, дескать, мы уже мясо пожарили. Работница гостинницы "Где на кухне?" "Э-э, женщина, мясо приготовленное не на огне - это не мясо! Поэтому я развел костер" "Хххдддеее... (теряя сознание)? Во дворе?" " Зачэм во дворе? На балконе" (Барышня падает в обморок).


Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 06:42

  Frant написав:Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!

101, 102 пробовали набрать?
С мобильного бесплатно, люмпенам быстро объяснили что делать так нельзя.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 09:57

  vhata написав:
  hume написав:Я долго ждал и дождался, под звуки перфораторов первая квартира в Солнечной ривьере вышла на рынок аренды.
https://www.olx.ua/obyavlenie/2k-levobe ... 0ffed038ea
это что висит на стене напротив унитаза? Телек?

Да, он самый. :mrgreen: совсем люди неадекватные кстати. Если кто не из Киева, то сообщаю, что дома стоят не только на берегу, но и возле открытой ветки метрополитена, а бонусом получают магистраль, которая является въездом в город. И вариант за 23 кгрн смотрит с восьмого этажа именно на метро и магистраль. Вид на Днепр достался другим, подозреваю по этой причине телек и разместили вблизи толчка, чтоб пореже к окнам подходили.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 10:00

... ремонт можна лише розпочати))) ©®™

...ну що, підсумовуючи пару сторінок цієї гілки... ;)
1) Коростенський ламінат "Ге", але через 2 міс. буде "нормас!"©....- а якщо взяти до уваги "підвально-чорнобильське" виробництво, то Коростень, взагалі, - рулить! :)
2) Про "невбиваємость".... - не знаю, не знаю, але хіба дорого поміняти через 5-7р. кухонну мебель на нову?.... і знову буде гарно і свіжо ;)
- чи диван? - так само викинути і купити новий!
(до прикладу, кухня довжиною в ~ 4м.п. з 14 тубочок-верх/низ = ~ 10тис.грн. без стільниці - задорого? - чи диван кутовий розкладний за 6300грн - дорого? )

- і то не сама дешева кухня!!! - можна ще дешевше знайти!

п. с.
... і не знаю, чого це в моду пішли оті світильники "вісюльки" по метру до низу?(бачу на посиланнях ремонтів, які тут кидають..... і у Вайбері, бачу, сусіди теж такі "вісюльки" чіпають) - якщо мої знайомі віддають перевагу оцим, що на фото!(мені теж сподобались.... є і з пультами/різними змінами кольорів) - але "прості" - теж дуже класні і по-ходу - ПРАКТИЧНІ!
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Зображення
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...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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