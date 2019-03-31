Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Vadim V написав:А знаете, почему в Азии готовят в воке? Вок вообще придумали потому, что там много людей и мало дров. То есть готовить надо было быстро. Поэтому у аутентичного вока такая форма (больше площадь соприкосновения с продуктом), тонкие стенки (чтобы очень быстро прогревался) и поэтому воком орудуют руками при приготовлении на открытом огне. Так продукты быстро поджариваются снаружи и остаются сочными внутри. Бесспорно, это вкусно.
П.С. Я думаю, дело не в том, что Ваша жена готовит на газовой плите, а в том, что она умеет вкусно готовить Плита тут ни при чем.
Всё причём и имеет значение. Огонь одна из главных составляющих , именно ньюансы мелкие, это самое важное . ОНА, жена , готовит как умеет, как умеет так и готовит а готовит вкусно. ... А кто не умеет тот придумывает причины, но на газе вкуснее лучше быстрее = ГТО был такой значёк в саветскае время.
Vadim V написав: Я не знаю и не могу объяснить буквенно , приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале
Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами?
Когда-то, при Союзе, был фильм (кавказский какой-то) как из какого-то горного аула пришли по какому-то вопросу аксакалы в райцентр, их со всем восточным почтением и гостеприимством поселили в гостинничку, а потом пригласили на ужин. Те отказываются, дескать, мы уже мясо пожарили. Работница гостинницы "Где на кухне?" "Э-э, женщина, мясо приготовленное не на огне - это не мясо! Поэтому я развел костер" "Хххдддеее... (теряя сознание)? Во дворе?" " Зачэм во дворе? На балконе" (Барышня падает в обморок).
Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Да, он самый. совсем люди неадекватные кстати. Если кто не из Киева, то сообщаю, что дома стоят не только на берегу, но и возле открытой ветки метрополитена, а бонусом получают магистраль, которая является въездом в город. И вариант за 23 кгрн смотрит с восьмого этажа именно на метро и магистраль. Вид на Днепр достался другим, подозреваю по этой причине телек и разместили вблизи толчка, чтоб пореже к окнам подходили.
- і то не сама дешева кухня!!! - можна ще дешевше знайти!
п. с. ... і не знаю, чого це в моду пішли оті світильники "вісюльки" по метру до низу?(бачу на посиланнях ремонтів, які тут кидають..... і у Вайбері, бачу, сусіди теж такі "вісюльки" чіпають) - якщо мої знайомі віддають перевагу оцим, що на фото!(мені теж сподобались.... є і з пультами/різними змінами кольорів) - але "прості" - теж дуже класні і по-ходу - ПРАКТИЧНІ!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4