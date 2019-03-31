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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 сер, 2019 14:02
_Mykola_ написав: Frant написав:
Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!
101, 102 пробовали набрать?
С мобильного бесплатно, люмпенам быстро объяснили что делать так нельзя.
У мене була в тому будинку орендна квартира. І я не хотів погіршувати стосунки з сусідами))) вікна моєї квартири виходили в іншій бік, так що скарг на дим від орендарів не було)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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