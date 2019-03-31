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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1597159815991600

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.8 5 54
Виросли більш як на 50%
15%
8
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
37%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:02

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!

101, 102 пробовали набрать?
С мобильного бесплатно, люмпенам быстро объяснили что делать так нельзя.

У мене була в тому будинку орендна квартира. І я не хотів погіршувати стосунки з сусідами))) вікна моєї квартири виходили в іншій бік, так що скарг на дим від орендарів не було)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 1597159815991600
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