Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Як повідомляв раніше, на вересень мав плани щодо підвищення орендних ставок на усіх квартирах. Учора оглянув пропозиції 1-кім. на ОЛХ і настрій зіпсувався. У Шевченківському районі пропонують хрущі на 500-1000 грн дешевше, ніж мої поточні ціни, правда, таких небагато. Можливо заманухи ?? З іншого боку, до вересня ще тиждень. Сьогодні читаю статтю https://golosua.info/2019/08/26/ekspert ... al-sezonu/ - неминуче підвищення. А мені напочатку вересня слід повідомити своїм орендарям нові піврічні ставки. Перебуваю на роздоріжжі рішень. Куди бігти ??? )) "..вартість однокімнатної квартири під спальним районом міста Києва починається від 10 тисяч гривень, двокімнатної – від 12 тисяч, трикімнатної – від 15-18 тисяч гривень залежно від району. Це середнє житло столичного ринку не в новобудові. Якщо ж говорити про квартири в новобудовах, то ціни вищі на 20% точно. Наразі оренда знову піднялася, це яскраво виражені сезонні коливання, кожного року одне й те саме. Але минулого року в цей період квартира коштувала 8 тисяч гривень, а в цьому – 10 тисяч гривень".