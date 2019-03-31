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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1597159815991600

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.8 5 54
Виросли більш як на 50%
15%
8
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
37%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 14:02

  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!

101, 102 пробовали набрать?
С мобильного бесплатно, люмпенам быстро объяснили что делать так нельзя.

У мене була в тому будинку орендна квартира. І я не хотів погіршувати стосунки з сусідами))) вікна моєї квартири виходили в іншій бік, так що скарг на дим від орендарів не було)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2019 22:47

  Frant написав:
  _Mykola_ написав:
  Frant написав:Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!

101, 102 пробовали набрать?
С мобильного бесплатно, люмпенам быстро объяснили что делать так нельзя.

У мене була в тому будинку орендна квартира. І я не хотів погіршувати стосунки з сусідами))) вікна моєї квартири виходили в іншій бік, так що скарг на дим від орендарів не було)))

Ну понятно. Моя хата скраю. А потом все удивляются шо так живем ;-)
LordEmerald
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2019 14:22

Як повідомляв раніше, на вересень мав плани щодо підвищення орендних ставок на усіх квартирах. Учора оглянув пропозиції 1-кім. на ОЛХ і настрій зіпсувався. У Шевченківському районі пропонують хрущі на 500-1000 грн дешевше, ніж мої поточні ціни, правда, таких небагато. Можливо заманухи ?? З іншого боку, до вересня ще тиждень. Сьогодні читаю статтю https://golosua.info/2019/08/26/ekspert ... al-sezonu/ - неминуче підвищення. А мені на початку вересня слід повідомити своїм орендарям нові піврічні ставки. Перебуваю на роздоріжжі рішень. Куди бігти ??? ))
"..вартість однокімнатної квартири під спальним районом міста Києва починається від 10 тисяч гривень, двокімнатної – від 12 тисяч, трикімнатної – від 15-18 тисяч гривень залежно від району. Це середнє житло столичного ринку не в новобудові. Якщо ж говорити про квартири в новобудовах, то ціни вищі на 20% точно. Наразі оренда знову піднялася, це яскраво виражені сезонні коливання, кожного року одне й те саме. Але минулого року в цей період квартира коштувала 8 тисяч гривень, а в цьому – 10 тисяч гривень".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 06:51

  Frant написав:
Я не знаю и не могу объяснить буквенно ,
приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале :?

Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами? :roll: :lol:[/quote]

Когда-то, при Союзе, был фильм (кавказский какой-то) как из какого-то горного аула пришли по какому-то вопросу аксакалы в райцентр, их со всем восточным почтением и гостеприимством поселили в гостинничку, а потом пригласили на ужин. Те отказываются, дескать, мы уже мясо пожарили. Работница гостинницы "Где на кухне?" "Э-э, женщина, мясо приготовленное не на огне - это не мясо! Поэтому я развел костер" "Хххдддеее... (теряя сознание)? Во дворе?" " Зачэм во дворе? На балконе" (Барышня падает в обморок).[/quote]

Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!![/quote]

Ми якось в гуртожитку в Німеччині на Новий Рік на балконі смажили шашлик.
Все пройшло на ок. :D
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 07:10

  LordEmerald написав:
  Frant написав:
  Frant написав:Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!


У мене була в тому будинку орендна квартира. І я не хотів погіршувати стосунки з сусідами))) вікна моєї квартири виходили в іншій бік, так що скарг на дим від орендарів не було)))

Ну понятно. Моя хата скраю. А потом все удивляются шо так живем ;-)



Авжеж. Ще один диванний херой, знавець психології Homo Sapiens і борець за все хороше проти всього поганого.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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  #<1 ... 1597159815991600
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