Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
_Mykola_ написав:Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами?
Когда-то, при Союзе, был фильм (кавказский какой-то) как из какого-то горного аула пришли по какому-то вопросу аксакалы в райцентр, их со всем восточным почтением и гостеприимством поселили в гостинничку, а потом пригласили на ужин. Те отказываются, дескать, мы уже мясо пожарили. Работница гостинницы "Где на кухне?" "Э-э, женщина, мясо приготовленное не на огне - это не мясо! Поэтому я развел костер" "Хххдддеее... (теряя сознание)? Во дворе?" " Зачэм во дворе? На балконе" (Барышня падает в обморок).
Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!!
Як повідомляв раніше, на вересень мав плани щодо підвищення орендних ставок на усіх квартирах. Учора оглянув пропозиції 1-кім. на ОЛХ і настрій зіпсувався. У Шевченківському районі пропонують хрущі на 500-1000 грн дешевше, ніж мої поточні ціни, правда, таких небагато. Можливо заманухи ?? З іншого боку, до вересня ще тиждень. Сьогодні читаю статтю https://golosua.info/2019/08/26/ekspert ... al-sezonu/ - неминуче підвищення. А мені на початку вересня слід повідомити своїм орендарям нові піврічні ставки. Перебуваю на роздоріжжі рішень. Куди бігти ??? )) "..вартість однокімнатної квартири під спальним районом міста Києва починається від 10 тисяч гривень, двокімнатної – від 12 тисяч, трикімнатної – від 15-18 тисяч гривень залежно від району. Це середнє житло столичного ринку не в новобудові. Якщо ж говорити про квартири в новобудовах, то ціни вищі на 20% точно. Наразі оренда знову піднялася, це яскраво виражені сезонні коливання, кожного року одне й те саме. Але минулого року в цей період квартира коштувала 8 тисяч гривень, а в цьому – 10 тисяч гривень".
Frant написав: Я не знаю и не могу объяснить буквенно , приготовьте шашлык на индукционке и на лиственных дровах на мангале
Вы готовите в квартире на мангале с лиственными дровами? [/quote]
Когда-то, при Союзе, был фильм (кавказский какой-то) как из какого-то горного аула пришли по какому-то вопросу аксакалы в райцентр, их со всем восточным почтением и гостеприимством поселили в гостинничку, а потом пригласили на ужин. Те отказываются, дескать, мы уже мясо пожарили. Работница гостинницы "Где на кухне?" "Э-э, женщина, мясо приготовленное не на огне - это не мясо! Поэтому я развел костер" "Хххдддеее... (теряя сознание)? Во дворе?" " Зачэм во дворе? На балконе" (Барышня падает в обморок).[/quote]
Я особисто бачив, як на окраїні Києва (район, наближений до ДВРЗ), на балконі 2-го поверху 4-поверхової сталінки люмпен-пролетарі готували шашлик на мангалі. Диму було - на весь двір!!![/quote]
Ми якось в гуртожитку в Німеччині на Новий Рік на балконі смажили шашлик. Все пройшло на ок.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
UA написав:.. Святошино и "текущий ориентир - 20" Думаю, у вас неверное представление ситуации на рынке аренды.
да я бы и не мечтал бы, если бы соседи не арендовали однуху за 16 с ремонтом среднего уровня. Да и вообще по дому от 14 минимум. я же, по-привычке, ремонт класса "для себя" сделаю - выше среднего явно. 72 квадрата - ну никак не однуха. Ремонт мне обходится где-то в полтора раза дешевле "пересичного" (тесть - друг человека), мебель и "ламинат" вдвое, только с техникой затык - позорно в Комфи или Розетке беру.
UA написав:.. Святошино и "текущий ориентир - 20" Думаю, у вас неверное представление ситуации на рынке аренды.
да я бы и не мечтал бы, если бы соседи не арендовали однуху за 16 с ремонтом среднего уровня. Да и вообще по дому от 14 минимум. я же, по-привычке, ремонт класса "для себя" сделаю - выше среднего явно. 72 квадрата - ну никак не однуха. Ремонт мне обходится где-то в полтора раза дешевле "пересичного" (тесть - друг человека), мебель и "ламинат" вдвое, только с техникой затык - позорно в Комфи или Розетке беру.
Есть данные о 14 - 16. Обоснуйте свои 20. Уровень ремонта и мебели должен поднять прайс? Есть вариант, что будите сдавать свои 72 метра по цене соседских 50. Долго рассказывать, но таковы реалии.
UA написав:.. Долго рассказывать, но таковы реалии.
да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать. Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет
UA написав:.. Долго рассказывать, но таковы реалии.
да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать. Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет
Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите. А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация. Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.