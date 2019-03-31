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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 сер, 2019 11:52
rjkz написав: sequence написав: UA написав:
..
Долго рассказывать, но таковы реалии.
да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали"
Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных
Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.
Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет
Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите.
А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация.
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.
У людини є лишні кошти))). Най витрачає їх,як вважає потрібним
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Додано: Вів 27 сер, 2019 12:41
rjkz написав: sequence написав:
да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали"
Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных
Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.
Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет
Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите.
А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры.
Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация.
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.
Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?
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