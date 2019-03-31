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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1598159916001601

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.8 5 54
Виросли більш як на 50%
15%
8
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
37%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:52

  rjkz написав:
  sequence написав:
  UA написав:..
Долго рассказывать, но таковы реалии.

да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" :) Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных :)
Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.
Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет :roll:


Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите.
А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация.
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.

У людини є лишні кошти))). Най витрачає їх,як вважає потрібним
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:41

  rjkz написав:
  sequence написав: да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" :) Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных :)
Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.
Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет :roll:


Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите.
А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация.
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.

Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?
Vadim V
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  #<1 ... 1598159916001601
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