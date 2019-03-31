rjkz написав:

sequence написав: UA написав: ..

Долго рассказывать, но таковы реалии. ..Долго рассказывать, но таковы реалии.

да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных

Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.

Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали"Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочныхСледующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет

Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите.А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация.Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.