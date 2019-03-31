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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1599160016011602>

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 55
Виросли більш як на 50%
16%
9
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 11:52

  rjkz написав:
  sequence написав:
  UA написав:..
Долго рассказывать, но таковы реалии.

да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" :) Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных :)
Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.
Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет :roll:


Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите.
А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация.
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.

У людини є лишні кошти))). Най витрачає їх,як вважає потрібним
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 12:41

  rjkz написав:
  sequence написав: да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" :) Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных :)
Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.
Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет :roll:


Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите.
А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация.
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.

Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 13:44

  rjkz написав:..
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.

все еще ко времени, у меня пока Укрбуд решил летом не достраивать, поэтому жду.
ЗЫ как там китайский ламинат в Эпике поживает?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:04

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.

Что касается темы ветки:
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к максимальной прошлогодней цене осени (или +20% к цене лета).
-эконом новострои на ПОХе разочаровывают - цены на уровне прошлогодних в сезон. Тоесть не вижу роста вообще.
-бизнес-класс: рост в пределах статпогрешности, по факту, учитывая бОльшую сложность с поисками арендаторов - роста аренды нет, уже 2 года.

Прямо вот равномерного роста по всему городу и по всем сегментам хотя-бы на +10% к прошлогоднему сезону нет.

Но хотя бы отыграли весенне-летнее падение цен, это уже радует.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:09

  Vadim V написав:Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?


Потому что когда вы для себя покупаете машину, вы долго определяетесь с маркой. Потом опции, салон кожа/ткань, тонировка, цвет и т.д, и вам это все важно.

Одновременно с этим, вызывая из кабака такси - вам пофигу что приедет - туарег или рено логан, или даже евробляха. Тем более сложно представить, чтобы вы не сели в такси потому что там не кожанный салон например.

Зато заплатить 400грн за такси-туарег мало кто готов, вместо 100грн за рено логан.

Аналогия ясна?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:10

  investorkiev написав:Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.
..
циничненько, но честно :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:14

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

  investorkiev написав:..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к

С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:53

Ось такі статті додають орендодавцям оптимізму під час вагань "підвищувати чи облагодіяти хороших квартирантів минулорічною ціною". А деяким власникам квартир - навіть надію на системну насолоду. ))) https://mpulse.top/news/5d650fc6ba13113 ... n_get_more
"Алена и Иванка на поиски квартиры потратили несколько месяцев и говорят, что морально нужно быть готовыми ко всему. "Мы нашли довольно неплохую квартиру, в удобном месте, за 10 тысяч. На следующий день она стоила 11", - говорит Иванка. И рассказывает, что варианты встречаются разные: "Мужчина ищет девушку или приятную женщину. За оплату теплые дружеские отношения. Не звонили, у нас есть деньги".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 14:58

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
  sequence написав: да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" :) Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных :)
Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать.
Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет :roll:


Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите.
А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация.
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.

Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?


Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%). К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.
Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.
я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:02

  sequence написав:
  rjkz написав:..
Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.

все еще ко времени, у меня пока Укрбуд решил летом не достраивать, поэтому жду.
ЗЫ как там китайский ламинат в Эпике поживает?


Поживает, пробегал мимо ламината, но был не один и торопился, рядом лежал таркетт, а на том производителя не нашел, но не очень было время вчитываться и искать. Заметной брендовой надписи - не было. Что-бы это могло быть?
rjkz
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