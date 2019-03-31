Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:.. Долго рассказывать, но таковы реалии.
да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать. Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет
Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите. А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация. Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.
У людини є лишні кошти))). Най витрачає їх,як вважає потрібним
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sequence написав: да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать. Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет
Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите. А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация. Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.
Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка... 50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?
Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.
Что касается темы ветки: - эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к максимальной прошлогодней цене осени (или +20% к цене лета). -эконом новострои на ПОХе разочаровывают - цены на уровне прошлогодних в сезон. Тоесть не вижу роста вообще. -бизнес-класс: рост в пределах статпогрешности, по факту, учитывая бОльшую сложность с поисками арендаторов - роста аренды нет, уже 2 года.
Прямо вот равномерного роста по всему городу и по всем сегментам хотя-бы на +10% к прошлогоднему сезону нет.
Но хотя бы отыграли весенне-летнее падение цен, это уже радует.
Vadim V написав:Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка... 50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?
Потому что когда вы для себя покупаете машину, вы долго определяетесь с маркой. Потом опции, салон кожа/ткань, тонировка, цвет и т.д, и вам это все важно.
Одновременно с этим, вызывая из кабака такси - вам пофигу что приедет - туарег или рено логан, или даже евробляха. Тем более сложно представить, чтобы вы не сели в такси потому что там не кожанный салон например.
Зато заплатить 400грн за такси-туарег мало кто готов, вместо 100грн за рено логан.
investorkiev написав:.. - эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к
С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим. Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься
Ось такі статті додають орендодавцям оптимізму під час вагань "підвищувати чи облагодіяти хороших квартирантів минулорічною ціною". А деяким власникам квартир - навіть надію на системну насолоду. ))) https://mpulse.top/news/5d650fc6ba13113 ... n_get_more "Алена и Иванка на поиски квартиры потратили несколько месяцев и говорят, что морально нужно быть готовыми ко всему. "Мы нашли довольно неплохую квартиру, в удобном месте, за 10 тысяч. На следующий день она стоила 11", - говорит Иванка. И рассказывает, что варианты встречаются разные: "Мужчина ищет девушку или приятную женщину. За оплату теплые дружеские отношения. Не звонили, у нас есть деньги".
sequence написав: да мне плевать, по сути. Для меня это не бизнес, это ребенку "на вырост" беру. Собираюсь сдавать, "чтобы деньги работали" Значит, будет долгая экспозиция или найду людей дешевле, но на очень-очень долго и очень-очень порядочных Следующая покупка - это дом, тогда высвободятся уже две квартиры, и с аренды уже можно какую-то "среднекиевскую" з/п выжать. Ну или продать все нафиг и свалить за границу, как жена хочет
Это временно, потом втянетесь, прочувствуете всю глубину глубин и...если прежде не свалите. А по сути - если есть вилка цен в доме, тех, по которым реально сдается, а не хотелки, то выше сдать практически невозможно. Невзирая ни на ремонт ни на метры. Если квартира и вправду бомба, то сдадите ближе к верхней границе (если сезон), если не сезон, то Ваша супер-пупер распрескрасная квартира может простоять несколько месяцев если только у Вас не аномально востребованная локация. Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.
Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка... 50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?
Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%). К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше. Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат. я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная.
rjkz написав:.. Советы по ремонту, я так понимаю уже не ко времени, но смотрите, чтобы чрезмерные вложения не обернулись чрезмерной амортизацией.
все еще ко времени, у меня пока Укрбуд решил летом не достраивать, поэтому жду. ЗЫ как там китайский ламинат в Эпике поживает?
Поживает, пробегал мимо ламината, но был не один и торопился, рядом лежал таркетт, а на том производителя не нашел, но не очень было время вчитываться и искать. Заметной брендовой надписи - не было. Что-бы это могло быть?