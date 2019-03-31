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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1599160016011602

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.8 5 54
Виросли більш як на 50%
15%
8
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
37%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04

  investorkiev написав:Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.

Что касается темы ветки:
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к максимальной прошлогодней цене осени (или +20% к цене лета).
-эконом новострои на ПОХе разочаровывают - цены на уровне прошлогодних в сезон. Тоесть не вижу роста вообще.
-бизнес-класс: рост в пределах статпогрешности, по факту, учитывая бОльшую сложность с поисками арендаторов - роста аренды нет, уже 2 года.

Прямо вот равномерного роста по всему городу и по всем сегментам хотя-бы на +10% к прошлогоднему сезону нет.

Но хотя бы отыграли весенне-летнее падение цен, это уже радует.

Это тот, который в экологическом раю?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:08

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к

С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься


Это в точку. Практически не езжу на ЛБ, но недавно пришлось...это специально единомоментно придумали? Или Левый Берег решили отделить от Киева? :mrgreen:
Сепаратизм какой-то.
rjkz
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2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:18

  rjkz написав:
  sequence написав:
  investorkiev написав:..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к

С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься


Это в точку. Практически не езжу на ЛБ, но недавно пришлось...это специально единомоментно придумали? Или Левый Берег решили отделить от Киева? :mrgreen:
Сепаратизм какой-то.

вообще-то я о Борщаговком путепроводе и Шулявском мосту, что не отменяет вечный ремонт Южного, моста-метро и прочих.
похоже, придется осенью смещать рабочий график, чтобы машина не ржавела
sequence
 
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  #<1 ... 1599160016011602
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