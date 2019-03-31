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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04
investorkiev написав:
Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.
Что касается темы ветки:- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к максимальной прошлогодней цене осени (или +20% к цене лета).
-эконом новострои на ПОХе разочаровывают - цены на уровне прошлогодних в сезон. Тоесть не вижу роста вообще.
-бизнес-класс: рост в пределах статпогрешности, по факту, учитывая бОльшую сложность с поисками арендаторов - роста аренды нет, уже 2 года.
Прямо вот равномерного роста по всему городу и по всем сегментам хотя-бы на +10% к прошлогоднему сезону нет.
Но хотя бы отыграли весенне-летнее падение цен, это уже радует.
Это тот, который в экологическом раю?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:08
sequence написав: investorkiev написав:
..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к
С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься
Это в точку. Практически не езжу на ЛБ, но недавно пришлось...это специально единомоментно придумали? Или Левый Берег решили отделить от Киева?
Сепаратизм какой-то.
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rjkz
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:18
rjkz написав: sequence написав: investorkiev написав:
..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к
С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься
Это в точку. Практически не езжу на ЛБ, но недавно пришлось...это специально единомоментно придумали? Или Левый Берег решили отделить от Киева?
Сепаратизм какой-то.
вообще-то я о Борщаговком путепроводе и Шулявском мосту, что не отменяет вечный ремонт Южного, моста-метро и прочих.
похоже, придется осенью смещать рабочий график, чтобы машина не ржавела
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sequence
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