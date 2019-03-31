Додано: Вів 27 сер, 2019 17:35

Vadim V написав: Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...

50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ? Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?

Всё дело в деньгах .Квартиранты бывают двух видов:1.Людям нужна квартира, но у них нет денег для её покупки. Но у них есть некая сумма на аренду квартиры.2. Деньги на квартиру (и не на одну) у людей есть, но в силу ряда причин им просто удобнее или выгоднее арендовать.Так вот:-Арендаторы 1 вида скорее снимут 2к - 50кв. метров в совкопанели у метро или условную Эврику - Патриотику за умеренную плату. И 1000 грн, это уже та сумма, которая будет влиять на их выбор. Аренда квартиры за 20кгрн это точно не то, что они ищут.-Большинству арендаторов 2 вида Святошино в принципе не нужно.