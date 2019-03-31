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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1599160016011602

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 55
Виросли більш як на 50%
16%
9
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04

  investorkiev написав:Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.

Что касается темы ветки:
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к максимальной прошлогодней цене осени (или +20% к цене лета).
-эконом новострои на ПОХе разочаровывают - цены на уровне прошлогодних в сезон. Тоесть не вижу роста вообще.
-бизнес-класс: рост в пределах статпогрешности, по факту, учитывая бОльшую сложность с поисками арендаторов - роста аренды нет, уже 2 года.

Прямо вот равномерного роста по всему городу и по всем сегментам хотя-бы на +10% к прошлогоднему сезону нет.

Но хотя бы отыграли весенне-летнее падение цен, это уже радует.

Это тот, который в экологическом раю?
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:08

  sequence написав:
  investorkiev написав:..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к

С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься


Это в точку. Практически не езжу на ЛБ, но недавно пришлось...это специально единомоментно придумали? Или Левый Берег решили отделить от Киева? :mrgreen:
Сепаратизм какой-то.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:18

  rjkz написав:
  sequence написав:
  investorkiev написав:..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к

С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься


Это в точку. Практически не езжу на ЛБ, но недавно пришлось...это специально единомоментно придумали? Или Левый Берег решили отделить от Киева? :mrgreen:
Сепаратизм какой-то.

вообще-то я о Борщаговком путепроводе и Шулявском мосту, что не отменяет вечный ремонт Южного, моста-метро и прочих.
похоже, придется осенью смещать рабочий график, чтобы машина не ржавела
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 15:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

В центре тоже движение напрягает. Давно изменил рабочий график - приезжаю когда захочу, уезжаю позже 8. Дороги шире не становятся, развязки не планируются, дороги не строятся, зато центр застраивают.
Svet
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 16:06

  investorkiev написав:заплатить 400грн за такси-туарег мало кто готов, вместо 100грн за рено логан. Аналогия ясна?

поддержу. у таксистов и врозеточников теперь выясняю, что и как, на днях у водителя на своем логане 2й генерации спрашивал, сколько в реале заработок. назвал 1100 в день чистыми (не шариться, потому минимум два выходных в неделю на отдых). с тенденцией к постепенному уменьшению -все больше такси на примерно то же кол-во заказов. ну и удешевление авто что-то отнимает..
про убер блэк рассказывал, что выгодно (только подача 200грн), но 80(!) машин перекрывают ВЕСЬ рынок Киева.
Ваш Зепутат
antonivs3
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 17:35

  Vadim V написав:Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?

Всё дело в деньгах .
Квартиранты бывают двух видов:
1.Людям нужна квартира, но у них нет денег для её покупки. Но у них есть некая сумма на аренду квартиры.
2. Деньги на квартиру (и не на одну) у людей есть, но в силу ряда причин им просто удобнее или выгоднее арендовать.
Так вот:
-Арендаторы 1 вида скорее снимут 2к - 50кв. метров в совкопанели у метро или условную Эврику - Патриотику за умеренную плату. И 1000 грн, это уже та сумма, которая будет влиять на их выбор. Аренда квартиры за 20кгрн это точно не то, что они ищут.
-Большинству арендаторов 2 вида Святошино в принципе не нужно.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:05

  investorkiev написав:Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.

Трайбека, не жлобись - купи простенький ионизатор за 800-1000 грн.
2-3 интенсивные обработки существенно снижают уровень выделения фенол - формальдегида.

  investorkiev написав:Что касается темы ветки:
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к максимальной прошлогодней цене осени (или +20% к цене лета).
-эконом новострои на ПОХе разочаровывают - цены на уровне прошлогодних в сезон. Тоесть не вижу роста вообще.
-бизнес-класс: рост в пределах статпогрешности, по факту, учитывая бОльшую сложность с поисками арендаторов - роста аренды нет, уже 2 года.

Прямо вот равномерного роста по всему городу и по всем сегментам хотя-бы на +10% к прошлогоднему сезону нет.

Но хотя бы отыграли весенне-летнее падение цен, это уже радует.

Если верить ОЛХ, в интересных мене домах и локациях, четкий, уверенный рост ставок аренды на 20-25%, по сравнению в августом 2018.
Предложения с хорошим сочетанием цена - качество просто размели. На ОЛХ остались только предложения от "отряда арендодателей космонавтов" с не всегда функциональными, но достаточно дорогими дизайнерскими ремонтами и "интерьерами" где посвозили всё "ценное" старьё от близких и дальних родственников. На одном фото картину с мишками И. И. Шишкина видел :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 18:28

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?


Потому что когда вы для себя покупаете машину, вы долго определяетесь с маркой. Потом опции, салон кожа/ткань, тонировка, цвет и т.д, и вам это все важно.

Одновременно с этим, вызывая из кабака такси - вам пофигу что приедет - туарег или рено логан, или даже евробляха. Тем более сложно представить, чтобы вы не сели в такси потому что там не кожанный салон например.

Зато заплатить 400грн за такси-туарег мало кто готов, вместо 100грн за рено логан.

Аналогия ясна?

Нет , не ясна , ты заказал такси на четыре ж*** а приехало купе на одну ж*** , анология ясна?
Хатя вапрос был и не к тебе :mrgreen:
Vadim V
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