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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:04
investorkiev написав:
Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.
Что касается темы ветки:- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к максимальной прошлогодней цене осени (или +20% к цене лета).
-эконом новострои на ПОХе разочаровывают - цены на уровне прошлогодних в сезон. Тоесть не вижу роста вообще.
-бизнес-класс: рост в пределах статпогрешности, по факту, учитывая бОльшую сложность с поисками арендаторов - роста аренды нет, уже 2 года.
Прямо вот равномерного роста по всему городу и по всем сегментам хотя-бы на +10% к прошлогоднему сезону нет.
Но хотя бы отыграли весенне-летнее падение цен, это уже радует.
Это тот, который в экологическом раю?
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:08
sequence написав: investorkiev написав:
..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к
С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься
Это в точку. Практически не езжу на ЛБ, но недавно пришлось...это специально единомоментно придумали? Или Левый Берег решили отделить от Киева?
Сепаратизм какой-то.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:18
rjkz написав: sequence написав: investorkiev написав:
..
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к
С текущими ремонтами всех ключевых мостов с запада Киева слово "метро" стало решающим.
Знакомый, что занимается продажей электросамокатов и великов, просто не успевает подвозить - нет времени в отпуск скататься
Это в точку. Практически не езжу на ЛБ, но недавно пришлось...это специально единомоментно придумали? Или Левый Берег решили отделить от Киева?
Сепаратизм какой-то.
вообще-то я о Борщаговком путепроводе и Шулявском мосту, что не отменяет вечный ремонт Южного, моста-метро и прочих.
похоже, придется осенью смещать рабочий график, чтобы машина не ржавела
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Додано: Вів 27 сер, 2019 15:36
В центре тоже движение напрягает. Давно изменил рабочий график - приезжаю когда захочу, уезжаю позже 8. Дороги шире не становятся, развязки не планируются, дороги не строятся, зато центр застраивают.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 16:06
investorkiev написав:
заплатить 400грн за такси-туарег мало кто готов, вместо 100грн за рено логан. Аналогия ясна?
поддержу. у таксистов и врозеточников теперь выясняю, что и как, на днях у водителя на своем логане 2й генерации спрашивал, сколько в реале заработок. назвал 1100 в день чистыми (не шариться, потому минимум два выходных в неделю на отдых). с тенденцией к постепенному уменьшению -все больше такси на примерно то же кол-во заказов. ну и удешевление авто что-то отнимает..
про убер блэк рассказывал, что выгодно (только подача 200грн), но 80(!) машин перекрывают ВЕСЬ рынок Киева.
Ваш Зепутат
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Додано: Вів 27 сер, 2019 17:35
Vadim V написав:
Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?
Всё дело в деньгах .
Квартиранты бывают двух видов:
1.Людям нужна квартира, но у них нет денег для её покупки. Но у них есть некая сумма на аренду квартиры.
2. Деньги на квартиру (и не на одну) у людей есть, но в силу ряда причин им просто удобнее или выгоднее арендовать.
Так вот:
-Арендаторы 1 вида скорее снимут 2к - 50кв. метров в совкопанели у метро или условную Эврику - Патриотику за умеренную плату. И 1000 грн, это уже та сумма, которая будет влиять на их выбор. Аренда квартиры за 20кгрн это точно не то, что они ищут.
-Большинству арендаторов 2 вида Святошино в принципе не нужно.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:05
investorkiev написав:
Докладываю: ламинат из Леруа, купленный зимой за 175 или 185грн, прекрасно лежит и доводит до онкологии ряд арендаторов.
Трайбека, не жлобись - купи простенький ионизатор за 800-1000 грн.
2-3 интенсивные обработки существенно снижают уровень выделения фенол - формальдегида.
investorkiev написав:
Что касается темы ветки:
- эконом новострои на правом берегу возле метро что называется выстрелили: +10% к максимальной прошлогодней цене осени (или +20% к цене лета).
-эконом новострои на ПОХе разочаровывают - цены на уровне прошлогодних в сезон. Тоесть не вижу роста вообще.
-бизнес-класс: рост в пределах статпогрешности, по факту, учитывая бОльшую сложность с поисками арендаторов - роста аренды нет, уже 2 года.
Прямо вот равномерного роста по всему городу и по всем сегментам хотя-бы на +10% к прошлогоднему сезону нет.
Но хотя бы отыграли весенне-летнее падение цен, это уже радует.
Если верить ОЛХ, в интересных мене домах и локациях, четкий, уверенный рост ставок аренды на 20-25%, по сравнению в августом 2018.
Предложения с хорошим сочетанием цена - качество просто размели. На ОЛХ остались только предложения от "отряда арендодателей космонавтов" с не всегда функциональными, но достаточно дорогими дизайнерскими ремонтами и "интерьерами" где посвозили всё "ценное" старьё от близких и дальних родственников. На одном фото картину с мишками И. И. Шишкина видел
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Додано: Вів 27 сер, 2019 18:28
investorkiev написав: Vadim V написав:
Можете растолковать почему? Допустим ,новострой 72 м.кв., это полноценная 2-х комнатная , тоесть две отдельные комнаты + кухня , целевая аудитория = папа+мама+ один/ два ребёнка или мама без мужа + один/два ребёнка...
50 метров это кухня студия + спальня , поселится ли туда кто то из этих ?
Потому что когда вы для себя покупаете машину, вы долго определяетесь с маркой. Потом опции, салон кожа/ткань, тонировка, цвет и т.д, и вам это все важно.
Одновременно с этим, вызывая из кабака такси - вам пофигу что приедет - туарег или рено логан, или даже евробляха. Тем более сложно представить, чтобы вы не сели в такси потому что там не кожанный салон например.
Зато заплатить 400грн за такси-туарег мало кто готов, вместо 100грн за рено логан.
Аналогия ясна?
Нет , не ясна , ты заказал такси на четыре ж опы за 400 а приехало купе на одну ж опу ЗА 400, анология ясна?
Хатя вапрос был и не к тебе
Востаннє редагувалось Vadim V
в Вів 27 сер, 2019 19:23, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 27 сер, 2019 19:10
rjkz написав:
Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60
, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%).
Это плюс/ минус понятно , но это всё-же не 45-50.?
rjkz написав:
К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.
Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.
я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая.
ЦА - разная.
В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ?
ЦА разная , так я вам вопрос и задал про ца , но вы куда то ушли...
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