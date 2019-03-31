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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 27 сер, 2019 20:45
Vadim V написав:
rjkz написав:
Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60
, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%).
Это плюс/ минус понятно , но это всё-же не 45-50.?
rjkz написав:
К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.
Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.
я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая.
ЦА - разная.
В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ?
ЦА разная , так я вам вопрос и задал про ца , но вы куда то ушли...
Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К
. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается?
ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо.
Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома.
In My Humble Opinion.
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rjkz
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Додано: Вів 27 сер, 2019 20:52
rjkz написав: Vadim V написав:
rjkz написав:
Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60
, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%).
Это плюс/ минус понятно , но это всё-же не 45-50.?
rjkz написав:
К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.
Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.
я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая.
ЦА - разная.
В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ?
ЦА разная , так я вам вопрос и задал про ца , но вы куда то ушли...
Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К
. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается?
ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо.
Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома.
In My Humble Opinion.
С утра одно , после обеда другое...
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Vadim V
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Додано: Вів 27 сер, 2019 21:11
Vadim V написав: rjkz написав: rjkz написав:
К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.
Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.
я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая.
ЦА - разная.
В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ?
Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К
. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается?
ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо.
Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома.
In My Humble Opinion.
С утра одно , после обеда другое...
Ничего не понял, что я по-разному пишу?
Если Вы о том, что в 1к и 2к разные ца и Вам в этом что-то не понятно, то что именно?
Я уже не знаю какой именно аспект Вас смущает.
Или если Вы о выделенном, то речь не о ПОКУПКЕ а о аренде.
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rjkz
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