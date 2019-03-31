rjkz написав:

rjkz написав:

К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.

Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.

я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная. К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.я уж не говорю, чтоЦА - разная.

В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв.Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается?ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо.Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома.In My Humble Opinion.