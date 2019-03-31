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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1600160116021603

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 55
Виросли більш як на 50%
16%
9
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:45

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%).


Это плюс/ минус понятно , но это всё-же не 45-50.?

  rjkz написав:
К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.
Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.
я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная.


В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ?
ЦА разная , так я вам вопрос и задал про ца , но вы куда то ушли...


Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается?
ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо.
Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома.
In My Humble Opinion.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 20:52

  rjkz написав:
  Vadim V написав:
  rjkz написав:
Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%).


Это плюс/ минус понятно , но это всё-же не 45-50.?

  rjkz написав:
К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.
Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.
я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная.


В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ?
ЦА разная , так я вам вопрос и задал про ца , но вы куда то ушли...


Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается?
ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо.
Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома.
In My Humble Opinion.

С утра одно , после обеда другое... :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 21:11

  Vadim V написав:
  rjkz написав:
  rjkz написав:
К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше.
Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат.
я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная.


В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ?


Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается?
ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо.
Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома.
In My Humble Opinion.

С утра одно , после обеда другое... :?


Ничего не понял, что я по-разному пишу?
Если Вы о том, что в 1к и 2к разные ца и Вам в этом что-то не понятно, то что именно?
Я уже не знаю какой именно аспект Вас смущает.

Или если Вы о выделенном, то речь не о ПОКУПКЕ а о аренде.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 06:57

  antonivs3 написав:
  investorkiev написав:заплатить 400грн за такси-туарег мало кто готов, вместо 100грн за рено логан. Аналогия ясна?

поддержу. у таксистов и врозеточников теперь выясняю, что и как, на днях у водителя на своем логане 2й генерации спрашивал, сколько в реале заработок. назвал 1100 в день чистыми (не шариться, потому минимум два выходных в неделю на отдых). с тенденцией к постепенному уменьшению -все больше такси на примерно то же кол-во заказов. ну и удешевление авто что-то отнимает..
про убер блэк рассказывал, что выгодно (только подача 200грн), но 80(!) машин перекрывают ВЕСЬ рынок Киева.



Тобто рожевоокулярники вперто обманювали читачів форуму з лапшанням про ЗП пересічних таксистів і плиточників 1000-1500 Дол/міс?

Я ж недарма писав про "румунських таксистів" в Києві)))
Брехунці)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:13

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Сезон 2019
Украинские ВУЗы напуганные демографической ямой, резко увеличили число студентов иностранцев.
Все студенческие общаги в более - менее нормальном состоянии, в первую очередь уходят студентам - иностранцам. А что останется - украинцам.
Сложилась интересная ситуация: вроде демографическая яма по украинским студентам, но за счет иностранных, создался устойчивый спрос на бюджетную аренду.
В локациях, где водятся студенты, всё бюджетное уже выгребли.
Продолжаю наблюдение))
ПС учите арабский
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:29

... то може краще НОВЕ кожних 7-8р?

  Долярчик написав:...ну що, підсумовуючи пару сторінок цієї гілки... ;)
1) Коростенський ламінат "Ге", але через 2 міс. буде "нормас!"©....- а якщо взяти до уваги "підвально-чорнобильське" виробництво, то Коростень, взагалі, - рулить! :)
2) Про "невбиваємость".... - не знаю, не знаю, але хіба дорого поміняти через 5-7р. кухонну мебель на нову?.... і знову буде гарно і свіжо ;)
- чи диван? - так само викинути і купити новий!
(до прикладу, кухня довжиною в ~ 4м.п. з 14 тубочок-верх/низ = ~ 10тис.грн. без стільниці - задорого? - чи диван кутовий розкладний за 6300грн - дорого? )

- і то не сама дешева кухня!!! - можна ще дешевше знайти!

п. с.
... і не знаю, чого це в моду пішли оті світильники "вісюльки" по метру до низу?(бачу на посиланнях ремонтів, які тут кидають..... і у Вайбері, бачу, сусіди теж такі "вісюльки" чіпають) - якщо мої знайомі віддають перевагу оцим, що на фото!(мені теж сподобались.... є і з пультами/різними змінами кольорів) - але "прості" - теж дуже класні і по-ходу - ПРАКТИЧНІ!
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.... щось пропустили!
-де коменти? :mrgreen:

... ну, про ламінат вже достатньо....
- а про кухонну мебель і світильники - можна прокоментувати? :D
Зображення
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 12:50

  UA написав:Трайбека, не жлобись - купи простенький ионизатор за 800-1000 грн.
2-3 интенсивные обработки существенно снижают уровень выделения фенол - формальдегида.

Каким образом ионизатор снижает уровень выделения фенола?
Кроме как объяснения маркетологов, в стиле бла-бла-бла, полезная штука шо пипец? :roll:
_Mykola_
 
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