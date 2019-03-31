Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
rjkz написав: Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%).
Это плюс/ минус понятно , но это всё-же не 45-50.?
rjkz написав: К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше. Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат. я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная.
В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ? ЦА разная , так я вам вопрос и задал про ца , но вы куда то ушли...
Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается? ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо. Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома. In My Humble Opinion.
rjkz написав: Если в одном доме есть скажем 2к с метражем 72 и скажем 60, то в цене разница большой не будет (на метраже не думаю, что может быть +5%).
Это плюс/ минус понятно , но это всё-же не 45-50.?
rjkz написав: К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше. Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат. я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная.
В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ? ЦА разная , так я вам вопрос и задал про ца , но вы куда то ушли...
Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается? ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо. Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома. In My Humble Opinion.
rjkz написав: К тому-же, по собственному опыту могу сказать, что настолько неудачными бывают планировки, что порой меньший метраж никак не воспринимается меньше. Еще раз - речь идет о квартирах в одном доме и с одним количеством комнат. я уж не говорю, что разница между 2к и 1 к очень символическая. ЦА - разная.
В чём символичность , разница в 72 и 50 м.кв. При покупке от застройщика, РАЗНИЦА СИМВОЛИЧНАЯ ?
Я пытался ответить в контексте реальной ситуации. Я давно не интересовался инвештициями, но не припоминаю случая с метражами в одном доме 72 и 45 м2 НА 2 К. 64 и 72 - реально. Поэтому - к чему выдумывать, если реалия отличается? ЦА разная на 1к и 2к. Думаю, Вы и сами в курсе и разжевывать не надо. Если-же брать разные дома, но в одной локации, то это явно будет разный сегмент просто. Да, возможны вариации, но даже при этом новстрой 72 м2 комфорткласса и 45м2 экономкласса в домах рядом будут в не такой зависимости от метража сколько от уровня самого дома. In My Humble Opinion.
С утра одно , после обеда другое...
Ничего не понял, что я по-разному пишу? Если Вы о том, что в 1к и 2к разные ца и Вам в этом что-то не понятно, то что именно? Я уже не знаю какой именно аспект Вас смущает.
Или если Вы о выделенном, то речь не о ПОКУПКЕ а о аренде.
investorkiev написав:заплатить 400грн за такси-туарег мало кто готов, вместо 100грн за рено логан. Аналогия ясна?
поддержу. у таксистов и врозеточников теперь выясняю, что и как, на днях у водителя на своем логане 2й генерации спрашивал, сколько в реале заработок. назвал 1100 в день чистыми (не шариться, потому минимум два выходных в неделю на отдых). с тенденцией к постепенному уменьшению -все больше такси на примерно то же кол-во заказов. ну и удешевление авто что-то отнимает.. про убер блэк рассказывал, что выгодно (только подача 200грн), но 80(!) машин перекрывают ВЕСЬ рынок Киева.
Тобто рожевоокулярники вперто обманювали читачів форуму з лапшанням про ЗП пересічних таксистів і плиточників 1000-1500 Дол/міс?
Я ж недарма писав про "румунських таксистів" в Києві))) Брехунці)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Сезон 2019 Украинские ВУЗы напуганные демографической ямой, резко увеличили число студентов иностранцев. Все студенческие общаги в более - менее нормальном состоянии, в первую очередь уходят студентам - иностранцам. А что останется - украинцам. Сложилась интересная ситуация: вроде демографическая яма по украинским студентам, но за счет иностранных, создался устойчивый спрос на бюджетную аренду. В локациях, где водятся студенты, всё бюджетное уже выгребли. Продолжаю наблюдение)) ПС учите арабский
- і то не сама дешева кухня!!! - можна ще дешевше знайти!
п. с. ... і не знаю, чого це в моду пішли оті світильники "вісюльки" по метру до низу?(бачу на посиланнях ремонтів, які тут кидають..... і у Вайбері, бачу, сусіди теж такі "вісюльки" чіпають) - якщо мої знайомі віддають перевагу оцим, що на фото!(мені теж сподобались.... є і з пультами/різними змінами кольорів) - але "прості" - теж дуже класні і по-ходу - ПРАКТИЧНІ!
.... щось пропустили! -де коменти?
... ну, про ламінат вже достатньо.... - а про кухонну мебель і світильники - можна прокоментувати?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4