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Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 28 сер, 2019 16:21
rjkz написав:То-же касается паркетной доски
и ламината, производство которых было перенесено в Сербию.Причем качество паркетной доски пострадало по порядка 20 показателям из 100, принятым как определяющие качество продукции
. В частности, при довольно высокой твердости лака, его эластичность и сцепляемость слоев оставляет желать лучшего, также геометрия уже не идеальна...то есть, ее вообще порой собрать проблема.
Зато очень дешёвый, как для паркетной доски.
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:25
_Mykola_ написав: UA написав:
Трайбека, не жлобись - купи простенький ионизатор за 800-1000 грн.
2-3 интенсивные обработки существенно снижают уровень выделения фенол - формальдегида.
Каким образом ионизатор снижает уровень выделения фенола?
Кроме как объяснения маркетологов, в стиле бла-бла-бла, полезная штука шо пипец?
Щодо сраних іонізаторів.
Питаннячко до місцевих "експертів".
Іонізатори, крім озону, також продукують оксиди азоту. Чи корисні вони для організму??? Озон також є вельми і вельми токсичним газом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 28 сер, 2019 16:34
Frant написав:
Щодо сраних іонізаторів.
Питаннячко до місцевих "експертів".
Іонізатори, крім озону, також продукують оксиди азоту. Чи корисні вони для організму??? Озон також є вельми і вельми токсичним газом.
Больше интересует физика+химия процесса удаления формальдегида с плит посредством ионизатора.
Пока это выглядит как "пирамидка Ю-шинсе" помогающая от всего...
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