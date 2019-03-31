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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1601160216031604

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 55
Виросли більш як на 50%
16%
9
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:21

  rjkz написав:То-же касается паркетной доски и ламината, производство которых было перенесено в Сербию.Причем качество паркетной доски пострадало по порядка 20 показателям из 100, принятым как определяющие качество продукции. В частности, при довольно высокой твердости лака, его эластичность и сцепляемость слоев оставляет желать лучшего, также геометрия уже не идеальна...то есть, ее вообще порой собрать проблема.

Зато очень дешёвый, как для паркетной доски.
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:25

  _Mykola_ написав:
  UA написав:Трайбека, не жлобись - купи простенький ионизатор за 800-1000 грн.
2-3 интенсивные обработки существенно снижают уровень выделения фенол - формальдегида.

Каким образом ионизатор снижает уровень выделения фенола?
Кроме как объяснения маркетологов, в стиле бла-бла-бла, полезная штука шо пипец? :roll:

Щодо сраних іонізаторів.
Питаннячко до місцевих "експертів".
Іонізатори, крім озону, також продукують оксиди азоту. Чи корисні вони для організму??? Озон також є вельми і вельми токсичним газом.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 16:34

  Frant написав:Щодо сраних іонізаторів.
Питаннячко до місцевих "експертів".
Іонізатори, крім озону, також продукують оксиди азоту. Чи корисні вони для організму??? Озон також є вельми і вельми токсичним газом.

Больше интересует физика+химия процесса удаления формальдегида с плит посредством ионизатора.
Пока это выглядит как "пирамидка Ю-шинсе" помогающая от всего... :roll:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:19

  _Mykola_ написав:Больше интересует физика+химия процесса удаления формальдегида с плит посредством ионизатора.
Пока это выглядит как "пирамидка Ю-шинсе" помогающая от всего... :roll:

Дабы не начинать диспут, что лучше Озон или Циклон Б?
Написал в личку про физику и химию процессов в "пирамидке Ю-шинсе" :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:47

  UA написав:
  _Mykola_ написав:Больше интересует физика+химия процесса удаления формальдегида с плит посредством ионизатора.
Пока это выглядит как "пирамидка Ю-шинсе" помогающая от всего... :roll:

Дабы не начинать диспут, что лучше Озон или Циклон Б?
Написал в личку про физику и химию процессов в "пирамидке Ю-шинсе" :mrgreen:

Якщо пан має хімічну освіту, статті в фахових хімічних журналах (можливо, монографії і довідники) - було би цікаво послухати його. Про боротьбу в квартирах з формальдегідом, з фенолами , бензо[b]піренами та іншими дустами))) Чи пан - доморощений "експерт", який вчив хімію лишень у школі?)))

Чи знає п.У.А. про закон діючих мас, про швидкості хімічних реакцій? І чи розуміє він, що для низьких концентрацій - швидкість вельми мала? В результаті, при запуску іонізатора-озонатора в мебльованій квартирі - в повітрі, крім формальдегіду, також буде знаходитись озон і оксиди азоту. Тобто матимемо адську суміш. Якщо ж вікна великі, а день сонячний, то матимемо персональний фотосмог в окремо взятій квартирі.

Тому:
1) менше меблів з ДСП в квартирі - менше СН2О
2) краще дерев'яі меблі
3) регулярне провітрювання приміщення
4) ну і миття рук перед їжею і т.д.)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 28 сер, 2019 18:57

  Frant написав:Якщо пан має хімічну освіту, статті в фахових хімічних журналах (можливо, монографії і довідники) - було би цікаво послухати його. Про боротьбу в квартирах з формальдегідом, з фенолами , бензо[b]піренами та іншими дустами))) Чи пан - доморощений "експерт", який вчив хімію лишень у школі?)))

Умеете вы на больной мозоль наступить.
Из школы меня выгнали.
Прилепил пластилином бертолетову соль с красным фосфором к ножкам стула директора.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 01:03

  hume написав:
  rjkz написав:То-же касается паркетной доски и ламината, производство которых было перенесено в Сербию.Причем качество паркетной доски пострадало по порядка 20 показателям из 100, принятым как определяющие качество продукции. В частности, при довольно высокой твердости лака, его эластичность и сцепляемость слоев оставляет желать лучшего, также геометрия уже не идеальна...то есть, ее вообще порой собрать проблема.

Зато очень дешёвый, как для паркетной доски.


Один прорабствующий архитектор рассказал: заказчица купила таркетт (если кому интересно, дуб нордик, для подробности), порядка 70 м2, плавающая укладка, прямая (не диагональ). Его бойцы промудохались 2 дня и уложили...5 м2. После чего отказались укладывать, заказчица начала скандалить с продавцом, дошло до привлечения представителя таркетт в Украине, после чего была прислана бригада укладчиков в униформе "Таркетт" и технологом. Они уложили паркет. За неделю. Плавающим способом. С нормальным паркетом и нормальными укладчиками - это 2-3 дня работы. Но там по длинной стороне дуга не закрывалась никак. Вот такая вот дешевизна.
А насчет лака...он довольно твердый, но очень хрупкий, поэтому довольно быстро выкрашивается в нагруженных зонах.
Вы все еще хотите купить "дешевую" паркетную доску?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 16:31

  rjkz написав:Вы все еще хотите купить "дешевую" паркетную доску?

понятие дешевая паркетная доска очень растяжимое
например доска за 25 долларов за квадрат это булшит
а за 35? а за 50? А з 120?

тут скорее нужно исходить из возможностей

в АПС лежит доска за 30 баксов за квадрат - 10 лет полет нормальный арендаторы не свиньи
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