Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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rjkz написав:То-же касается паркетной доски и ламината, производство которых было перенесено в Сербию.Причем качество паркетной доски пострадало по порядка 20 показателям из 100, принятым как определяющие качество продукции. В частности, при довольно высокой твердости лака, его эластичность и сцепляемость слоев оставляет желать лучшего, также геометрия уже не идеальна...то есть, ее вообще порой собрать проблема.
Frant написав:Щодо сраних іонізаторів. Питаннячко до місцевих "експертів". Іонізатори, крім озону, також продукують оксиди азоту. Чи корисні вони для організму??? Озон також є вельми і вельми токсичним газом.
Больше интересует физика+химия процесса удаления формальдегида с плит посредством ионизатора. Пока это выглядит как "пирамидка Ю-шинсе" помогающая от всего...
_Mykola_ написав:Больше интересует физика+химия процесса удаления формальдегида с плит посредством ионизатора. Пока это выглядит как "пирамидка Ю-шинсе" помогающая от всего...
Дабы не начинать диспут, что лучше Озон или Циклон Б? Написал в личку про физику и химию процессов в "пирамидке Ю-шинсе"
Якщо пан має хімічну освіту, статті в фахових хімічних журналах (можливо, монографії і довідники) - було би цікаво послухати його. Про боротьбу в квартирах з формальдегідом, з фенолами , бензо[b]піренами та іншими дустами))) Чи пан - доморощений "експерт", який вчив хімію лишень у школі?)))
Чи знає п.У.А. про закон діючих мас, про швидкості хімічних реакцій? І чи розуміє він, що для низьких концентрацій - швидкість вельми мала? В результаті, при запуску іонізатора-озонатора в мебльованій квартирі - в повітрі, крім формальдегіду, також буде знаходитись озон і оксиди азоту. Тобто матимемо адську суміш. Якщо ж вікна великі, а день сонячний, то матимемо персональний фотосмог в окремо взятій квартирі.
Тому: 1) менше меблів з ДСП в квартирі - менше СН2О 2) краще дерев'яі меблі 3) регулярне провітрювання приміщення 4) ну і миття рук перед їжею і т.д.)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:Якщо пан має хімічну освіту, статті в фахових хімічних журналах (можливо, монографії і довідники) - було би цікаво послухати його. Про боротьбу в квартирах з формальдегідом, з фенолами , бензо[b]піренами та іншими дустами))) Чи пан - доморощений "експерт", який вчив хімію лишень у школі?)))
Умеете вы на больной мозоль наступить. Из школы меня выгнали. Прилепил пластилином бертолетову соль с красным фосфором к ножкам стула директора.
rjkz написав:То-же касается паркетной доски и ламината, производство которых было перенесено в Сербию.Причем качество паркетной доски пострадало по порядка 20 показателям из 100, принятым как определяющие качество продукции. В частности, при довольно высокой твердости лака, его эластичность и сцепляемость слоев оставляет желать лучшего, также геометрия уже не идеальна...то есть, ее вообще порой собрать проблема.
Зато очень дешёвый, как для паркетной доски.
Один прорабствующий архитектор рассказал: заказчица купила таркетт (если кому интересно, дуб нордик, для подробности), порядка 70 м2, плавающая укладка, прямая (не диагональ). Его бойцы промудохались 2 дня и уложили...5 м2. После чего отказались укладывать, заказчица начала скандалить с продавцом, дошло до привлечения представителя таркетт в Украине, после чего была прислана бригада укладчиков в униформе "Таркетт" и технологом. Они уложили паркет. За неделю. Плавающим способом. С нормальным паркетом и нормальными укладчиками - это 2-3 дня работы. Но там по длинной стороне дуга не закрывалась никак. Вот такая вот дешевизна. А насчет лака...он довольно твердый, но очень хрупкий, поэтому довольно быстро выкрашивается в нагруженных зонах. Вы все еще хотите купить "дешевую" паркетную доску?
https://dou.ua/forums/topic/28206/#1658433 Знимуть. Київ дивне місто, пінопластові новобудови на лівому березі тут майже за ту ж ціну, що квартири в центрі. Обшарпана оболонь з наливайками (не оболонські липки) — кращий район в світі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.