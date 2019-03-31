Додано: Чет 29 сер, 2019 19:49

Немного оффтопа…

вчера после годовой аренды в сегменте совкошлак-комфорт поднята цена на 10%

арендатор даже не поморщился от новости...

"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)

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