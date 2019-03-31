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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1602160316041605

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 55
Виросли більш як на 50%
16%
9
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:40

  rjkz написав:[
А насчет лака...он довольно твердый, но очень хрупкий, поэтому довольно быстро выкрашивается в нагруженных зонах.
Вы все еще хотите купить "дешевую" паркетную доску?

Что самое интересное у этого же таркетт сербия есть дорогая линейка к 3кгрн м кв.
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:49

Немного оффтопа…
вчера после годовой аренды в сегменте совкошлак-комфорт поднята цена на 10%
арендатор даже не поморщился от новости...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:00

  Прохожий написав:Немного оффтопа…
вчера после годовой аренды в сегменте совкошлак-комфорт поднята цена на 10%
арендатор даже не поморщился от новости...

Навіть не показав дулю в кишені знахабнілому лендлорду????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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