Что самое интересное у этого же таркетт сербия есть дорогая линейка к 3кгрн м кв.
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Додано: Чет 29 сер, 2019 19:40
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:49
Немного оффтопа…
вчера после годовой аренды в сегменте совкошлак-комфорт поднята цена на 10%
арендатор даже не поморщился от новости...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:00
Навіть не показав дулю в кишені знахабнілому лендлорду????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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