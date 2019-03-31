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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1602160316041605

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 55
Виросли більш як на 50%
16%
9
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
15%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 55
Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:40

  rjkz написав:[
А насчет лака...он довольно твердый, но очень хрупкий, поэтому довольно быстро выкрашивается в нагруженных зонах.
Вы все еще хотите купить "дешевую" паркетную доску?

Что самое интересное у этого же таркетт сербия есть дорогая линейка к 3кгрн м кв.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 19:49

Немного оффтопа…
вчера после годовой аренды в сегменте совкошлак-комфорт поднята цена на 10%
арендатор даже не поморщился от новости...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:00

  Прохожий написав:Немного оффтопа…
вчера после годовой аренды в сегменте совкошлак-комфорт поднята цена на 10%
арендатор даже не поморщился от новости...

Навіть не показав дулю в кишені знахабнілому лендлорду????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2019 20:40

Наш клієнт. Колеги, признавайтеся, у кого з вас винаймає бетон ?? https://ukranews.com/news/650651-deklar ... est-jaguar "Новый премьер Гончарук. Собственного жилья у премьера нет.
С 2014 года он арендует квартиру в Киеве площадью 78 кв. м (стоимость не указана) и имеет право пользования отцовской квартирой в Чернигове площадью 71 кв. м.".
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:03

  4e4ensxe написав:
  rjkz написав:Вы все еще хотите купить "дешевую" паркетную доску?

понятие дешевая паркетная доска очень растяжимое
например доска за 25 долларов за квадрат это булшит
а за 35? а за 50? А з 120?

тут скорее нужно исходить из возможностей

в АПС лежит доска за 30 баксов за квадрат - 10 лет полет нормальный арендаторы не свиньи


Зависит от возможностей.
Прайс - это одно, а почем взять - это другое.
За 30 баксов за квадрат можно взять простенькую доску очень приличных европейских производителя с не очень большой скидкой. Трехполосную. Даже за 25, но это уже надо быть "своим". Как-то помогли коллеге взять за 18 (или даже за 15, не помню) венгерскую трехслойку. Друг взял за 15 евро немецкую, по случаю.
Что такое АПС?
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:21

  hume написав:
  rjkz написав:[
А насчет лака...он довольно твердый, но очень хрупкий, поэтому довольно быстро выкрашивается в нагруженных зонах.
Вы все еще хотите купить "дешевую" паркетную доску?

Что самое интересное у этого же таркетт сербия есть дорогая линейка к 3кгрн м кв.


Не интересовался, но:
1. На цену имеет влияние одного и того-же производителя:
1.1 Дизайн -трехполосный дешевле, двухполосный дороже, однополосный еще дороже.
1.2 Порода дерева.
Это самое основное, есть еще ряд второстепенных факторов, типа - лак или масло, с фаской или без, замок кликовый или локовый и тд. Но это уже копейки.
При этом, на качество продукции одного и того-же завода цена не влияет НИКАК.
Если качественный трехполосный дуб рустик за 25 евро, то и за примерно 100+++ евро будет качественный скажем однополосный венге. И наоборот. Это вопрос технологии, материалов и оборудования.
А! Есть еще такая хрень, на украинский рынок часто идет продукция с второстепенных заводов. Например, есть ряд скандинавских производителей, поставляющих в Украину продукцию с расейских заводов. Причем, что смешно, изначально эти заводы делали контрафактную продукцию этих самых заводов. То есть подделку. Производители с этим ничего сделать не смогли и в конце концов признали право производить продукцию под своим брендом при условии продажи только на территории СНГ. Владельцу бренда с этого только роялти и головная боль с рекламациями.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:22

  Прохожий написав:Немного оффтопа
вчера после годовой аренды в сегменте совкошлак-комфорт поднята цена на 10%
арендатор даже не поморщился от новости...


:lol:
rjkz
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