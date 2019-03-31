Что самое интересное у этого же таркетт сербия есть дорогая линейка к 3кгрн м кв.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:40
Додано: Чет 29 сер, 2019 19:49
Немного оффтопа…
вчера после годовой аренды в сегменте совкошлак-комфорт поднята цена на 10%
арендатор даже не поморщился от новости...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:00
Навіть не показав дулю в кишені знахабнілому лендлорду????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Чет 29 сер, 2019 20:40
Наш клієнт. Колеги, признавайтеся, у кого з вас винаймає бетон ??
С 2014 года он арендует квартиру в Киеве площадью 78 кв. м (стоимость не указана) и имеет право пользования отцовской квартирой в Чернигове площадью 71 кв. м.".
Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:03
Зависит от возможностей.
Прайс - это одно, а почем взять - это другое.
За 30 баксов за квадрат можно взять простенькую доску очень приличных европейских производителя с не очень большой скидкой. Трехполосную. Даже за 25, но это уже надо быть "своим". Как-то помогли коллеге взять за 18 (или даже за 15, не помню) венгерскую трехслойку. Друг взял за 15 евро немецкую, по случаю.
Что такое АПС?
Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:21
Не интересовался, но:
1. На цену имеет влияние одного и того-же производителя:
1.1 Дизайн -трехполосный дешевле, двухполосный дороже, однополосный еще дороже.
1.2 Порода дерева.
Это самое основное, есть еще ряд второстепенных факторов, типа - лак или масло, с фаской или без, замок кликовый или локовый и тд. Но это уже копейки.
При этом, на качество продукции одного и того-же завода цена не влияет НИКАК.
Если качественный трехполосный дуб рустик за 25 евро, то и за примерно 100+++ евро будет качественный скажем однополосный венге. И наоборот. Это вопрос технологии, материалов и оборудования.
А! Есть еще такая хрень, на украинский рынок часто идет продукция с второстепенных заводов. Например, есть ряд скандинавских производителей, поставляющих в Украину продукцию с расейских заводов. Причем, что смешно, изначально эти заводы делали контрафактную продукцию этих самых заводов. То есть подделку. Производители с этим ничего сделать не смогли и в конце концов признали право производить продукцию под своим брендом при условии продажи только на территории СНГ. Владельцу бренда с этого только роялти и головная боль с рекламациями.
Додано: П'ят 30 сер, 2019 00:22
|