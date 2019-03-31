Додано: Нед 01 вер, 2019 23:06

немного о нашем (возможном) будующем:Глядя на эти цифры, арендодатели могут только ностальгировать по тем суммам, которые приносила аренда еще лет десять назад. «В начале 2000-х доходность арендного бизнеса составляла в среднем 14–15%, в дальнейшем она постепенно снижалась, но все же большую часть времени до кризиса 2014–2015 годов превышала аналогичный показатель для банковских депозитов»,— вспоминает Алексей Попов.Десять лет назад можно было не делать вообще ничего — получить «убитую» квартиру от бабушки по наследству, выставить в таком виде на рынок аренды, и она тут же сдавалась. В нынешних условиях показатели доходности десятилетней давности могут получить только профессиональные инвесторы при целевом вложении в новостройки на ранних стадиях строительства с высоким потенциалом роста цен. Но для этого нужны глубокие знания рынка. Другой вариант — выход в сегмент посуточной аренды, но это отдельный бизнес, которым нужно специально заниматься.