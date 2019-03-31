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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1611161216131614

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 56
Виросли більш як на 50%
18%
10
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:03

  hxbbgaf написав:Кто-то говорил о небывалом росте цен. 5700 на разрекламированной Новомостицкой.
https://www.olx.ua/obyavlenie/svoyu-1-k ... 038f0a7cfa

Можливо власниця не має досвіду в оренді. Хороший економ-варіант. На мою думку, ціна станом на вересень занижена. Я б зараз виставив цю квартиру у тому задуп"ї мінімум за 6500 грн.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:10

  Frant написав:Прошу людей, які мають відповідну освіту або є будівельниками за фахом - дати оцінку страшній трагедії в Дрогобичі. Є людські жертви.

https://uainfo.org/blognews/1567301142- ... innih.html

Будинок 1960-го року.

Робітничий барак, по моєму. Зроблений не з цегли і не з панельних плит. Перекриття дерев,яні (вельми погано).

Можливо, дійсно хтось зробив перепланування і порушив капітальну стінку?

Чи в підвалі були проблеми?

Я не думаю, що будинок розпався сам по собі, від "старості".



Завал нужно разобрать и посмотреть на фундамент под продольной несущей стеной которой уже нет. Может, его подмыло и стену крутануло как в августе 1989г портал Центрального телеграфа на Крещатике.
Возможно в стене кто-то что-то убрал "лишнее" с его точки зрения.
По-любому это одни предположения.
Также как врач не ставит диагноз по фотографии,то и строители-обследователи этого не делают.
PS Обследованием и усилением аварийных зданий в молодости занимался несколько лет начиная с Спитакского землетрясения.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:17

  flyman написав:дім не панельний,
вилетів цілий проліт, скоріше за все обвалилось перекриття на 4му поверсі,
і решта перекрить не витримала,
можливо, із-за підтоплення відійшла від вертикалі стіна, що й стало причиною завалу.

починається те, про що тут давно писали, шлачок посипався фізично, стає небезпечно жити в совко-шлаку, ціна на шлачок буде падати.
Хрущі тре починати зносити або робити кап. ремонти.

Зеленьскому тре заборонити перепланування !!!!!


1) Откуда видно что весь пролет и посредине не было несущей продольной стены? Вы что, архитектурные чертежи этого здания видели?
2)Вообще-то раньше бетоны делали на цементах без активных добавок (Д0) и они, в отличие от нынешних с годами только набирали прочность.
Так что там сыпется?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:20

  shapo написав:PS Обследованием и усилением аварийных зданий в молодости занимался несколько лет начиная с Спитакского землетрясения.


ваше профессиональное мнение - когда массово начнут разрушаться 5этажные панельки? а 9тиэтажные панельки? сколько им еще осталось?
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:26

Нарешті форумчани повернулися до теми гілки. Дякую. Бо стомився читати суцільний флуд щодо якоїсь оренди.
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:33

  investorkiev написав:
  shapo написав:PS Обследованием и усилением аварийных зданий в молодости занимался несколько лет начиная с Спитакского землетрясения.


ваше профессиональное мнение - когда массово начнут разрушаться 5этажные панельки? а 9тиэтажные панельки? сколько им еще осталось?


Насчет массовости не знаю, т.к.такими обследованиями не занимался. Все зависит от конкретного случая и состояния коррозии арматуры и приваренных закладных.
Мое мнение основано на том, что панельные дома в СССР в отличие от Польши, Чехии или ГДР делались очень плохо и смысла в их реконструкции нет.
А с кирпичными есть смысл при определенных условиях возиться.
При СССР в ЦНИИЭП жилища в 80-х годах прошлого века по поводу их реконструкции написаны десятки диссертаций и разработаны проекты.
Но в Москве решили их всех просто снести, т.к. денюх много, а земля дорогая.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 15:39

  ihorkyiv написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то говорил о небывалом росте цен. 5700 на разрекламированной Новомостицкой.
https://www.olx.ua/obyavlenie/svoyu-1-k ... 038f0a7cfa

Можливо власниця не має досвіду в оренді. Хороший економ-варіант. На мою думку, ціна станом на вересень занижена. Я б зараз виставив цю квартиру у тому задуп"ї мінімум за 6500 грн.

по ссылке уставшая гостинка в дупе веника, ну может 6кгрн ее цена чтобы жили мин год
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 16:28

.... нічо не вічне! ©

  shapo написав:
  investorkiev написав:
  shapo написав:PS Обследованием и усилением аварийных зданий в молодости занимался несколько лет начиная с Спитакского землетрясения.


ваше профессиональное мнение - когда массово начнут разрушаться 5этажные панельки? а 9тиэтажные панельки? сколько им еще осталось?


Насчет массовости не знаю, т.к.такими обследованиями не занимался. Все зависит от конкретного случая и состояния коррозии арматуры и приваренных закладных.
Мое мнение основано на том, что панельные дома в СССР в отличие от Польши, Чехии или ГДР делались очень плохо и смысла в их реконструкции нет.
А с кирпичными есть смысл при определенных условиях возиться.
При СССР в ЦНИИЭП жилища в 80-х годах прошлого века по поводу их реконструкции написаны десятки диссертаций и разработаны проекты.
Но в Москве решили их всех просто снести, т.к. денюх много, а земля дорогая.

... мабуть, тут у відповіді хотіли побачити цифри... :roll:
- до 2030-х років? до - 40-х? - 50-х?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:06

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

https://www.kommersant.ru/doc/3701742

немного о нашем (возможном) будующем:

Глядя на эти цифры, арендодатели могут только ностальгировать по тем суммам, которые приносила аренда еще лет десять назад. «В начале 2000-х доходность арендного бизнеса составляла в среднем 14–15%, в дальнейшем она постепенно снижалась, но все же большую часть времени до кризиса 2014–2015 годов превышала аналогичный показатель для банковских депозитов»,— вспоминает Алексей Попов.

Десять лет назад можно было не делать вообще ничего — получить «убитую» квартиру от бабушки по наследству, выставить в таком виде на рынок аренды, и она тут же сдавалась. В нынешних условиях показатели доходности десятилетней давности могут получить только профессиональные инвесторы при целевом вложении в новостройки на ранних стадиях строительства с высоким потенциалом роста цен. Но для этого нужны глубокие знания рынка. Другой вариант — выход в сегмент посуточной аренды, но это отдельный бизнес, которым нужно специально заниматься.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 23:31

  ihorkyiv написав:
  hxbbgaf написав:Кто-то говорил о небывалом росте цен. 5700 на разрекламированной Новомостицкой.
https://www.olx.ua/obyavlenie/svoyu-1-k ... 038f0a7cfa

Можливо власниця не має досвіду в оренді. Хороший економ-варіант. На мою думку, ціна станом на вересень занижена. Я б зараз виставив цю квартиру у тому задуп"ї мінімум за 6500 грн.


знакомые сдавали бпс на борщаге за 5500, пересдали за 6800. в совсостоянии.
rjkz
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