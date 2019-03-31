Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Робітничий барак, по моєму. Зроблений не з цегли і не з панельних плит. Перекриття дерев,яні (вельми погано).
Можливо, дійсно хтось зробив перепланування і порушив капітальну стінку?
Чи в підвалі були проблеми?
Я не думаю, що будинок розпався сам по собі, від "старості".
Завал нужно разобрать и посмотреть на фундамент под продольной несущей стеной которой уже нет. Может, его подмыло и стену крутануло как в августе 1989г портал Центрального телеграфа на Крещатике. Возможно в стене кто-то что-то убрал "лишнее" с его точки зрения. По-любому это одни предположения. Также как врач не ставит диагноз по фотографии,то и строители-обследователи этого не делают. PS Обследованием и усилением аварийных зданий в молодости занимался несколько лет начиная с Спитакского землетрясения.
flyman написав:дім не панельний, вилетів цілий проліт, скоріше за все обвалилось перекриття на 4му поверсі, і решта перекрить не витримала, можливо, із-за підтоплення відійшла від вертикалі стіна, що й стало причиною завалу.
починається те, про що тут давно писали, шлачок посипався фізично, стає небезпечно жити в совко-шлаку, ціна на шлачок буде падати. Хрущі тре починати зносити або робити кап. ремонти.
Зеленьскому тре заборонити перепланування !!!!!
1) Откуда видно что весь пролет и посредине не было несущей продольной стены? Вы что, архитектурные чертежи этого здания видели? 2)Вообще-то раньше бетоны делали на цементах без активных добавок (Д0) и они, в отличие от нынешних с годами только набирали прочность. Так что там сыпется?
shapo написав:PS Обследованием и усилением аварийных зданий в молодости занимался несколько лет начиная с Спитакского землетрясения.
ваше профессиональное мнение - когда массово начнут разрушаться 5этажные панельки? а 9тиэтажные панельки? сколько им еще осталось?
Насчет массовости не знаю, т.к.такими обследованиями не занимался. Все зависит от конкретного случая и состояния коррозии арматуры и приваренных закладных. Мое мнение основано на том, что панельные дома в СССР в отличие от Польши, Чехии или ГДР делались очень плохо и смысла в их реконструкции нет. А с кирпичными есть смысл при определенных условиях возиться. При СССР в ЦНИИЭП жилища в 80-х годах прошлого века по поводу их реконструкции написаны десятки диссертаций и разработаны проекты. Но в Москве решили их всех просто снести, т.к. денюх много, а земля дорогая.
shapo написав:PS Обследованием и усилением аварийных зданий в молодости занимался несколько лет начиная с Спитакского землетрясения.
ваше профессиональное мнение - когда массово начнут разрушаться 5этажные панельки? а 9тиэтажные панельки? сколько им еще осталось?
Насчет массовости не знаю, т.к.такими обследованиями не занимался. Все зависит от конкретного случая и состояния коррозии арматуры и приваренных закладных. Мое мнение основано на том, что панельные дома в СССР в отличие от Польши, Чехии или ГДР делались очень плохо и смысла в их реконструкции нет. А с кирпичными есть смысл при определенных условиях возиться. При СССР в ЦНИИЭП жилища в 80-х годах прошлого века по поводу их реконструкции написаны десятки диссертаций и разработаны проекты. Но в Москве решили их всех просто снести, т.к. денюх много, а земля дорогая.
... мабуть, тут у відповіді хотіли побачити цифри... - до 2030-х років? до - 40-х? - 50-х?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Глядя на эти цифры, арендодатели могут только ностальгировать по тем суммам, которые приносила аренда еще лет десять назад. «В начале 2000-х доходность арендного бизнеса составляла в среднем 14–15%, в дальнейшем она постепенно снижалась, но все же большую часть времени до кризиса 2014–2015 годов превышала аналогичный показатель для банковских депозитов»,— вспоминает Алексей Попов.
Десять лет назад можно было не делать вообще ничего — получить «убитую» квартиру от бабушки по наследству, выставить в таком виде на рынок аренды, и она тут же сдавалась. В нынешних условиях показатели доходности десятилетней давности могут получить только профессиональные инвесторы при целевом вложении в новостройки на ранних стадиях строительства с высоким потенциалом роста цен. Но для этого нужны глубокие знания рынка. Другой вариант — выход в сегмент посуточной аренды, но это отдельный бизнес, которым нужно специально заниматься.