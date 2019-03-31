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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 56
Виросли більш як на 50%
18%
10
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 19:24

  UA написав:Монолиткаркасу, в котором прорезаны дверные проемы несущих монолитных конструкциях сколько стоять осталось? Интересно, у хозяев таких квартир крепкий сон?
А если в монолитной колоне сделана штроба под канализационную трубу? Сколько такой дом простоит?
Это всё очень индивидуально.
Многие панельки новый монолиткаркас перестоят.


Нет, не перестоят.
С точки зрения работы конструкции в монолитном каркасе,особенно сделанным с обычным 15-20% превышением несущей способности в некоторых узлах нижних этажей происходит перераспределением усилий т.к. схема статически неопределимая, да и усиление этих конструкций стандартными стальными обоймами и более модными сейчас армирующими составами происходит проще и дешевле.
В панельном же доме выход из строя одной панели может вызвать прогрессирующее обрушение всего здания т.к. часто в результате этого получаем изменяемую систему.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 06:35

  shapo написав:
  UA написав:Монолиткаркасу, в котором прорезаны дверные проемы несущих монолитных конструкциях сколько стоять осталось? Интересно, у хозяев таких квартир крепкий сон?
А если в монолитной колоне сделана штроба под канализационную трубу? Сколько такой дом простоит?
Это всё очень индивидуально.
Многие панельки новый монолиткаркас перестоят.


Нет, не перестоят.
С точки зрения работы конструкции в монолитном каркасе,особенно сделанным с обычным 15-20% превышением несущей способности в некоторых узлах нижних этажей происходит перераспределением усилий т.к. схема статически неопределимая, да и усиление этих конструкций стандартными стальными обоймами и более модными сейчас армирующими составами происходит проще и дешевле.
В панельном же доме выход из строя одной панели может вызвать прогрессирующее обрушение всего здания т.к. часто в результате этого получаем изменяемую систему.

Тобто радянські панельні будинки - ще те багно.
Чому польські і НДРівські панелькі - кращі за радянські? Технології точніше виконувались? Менше було російського розгільдяйства і "авось"?
Тобто принцип "Добре там, де немає руського міру!" - працював навіть в 1960-ті???(((
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:36

Re: Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве -

Frant написав:
  shapo написав:
  UA написав:Монолиткаркасу, в котором прорезаны дверные проемы несущих монолитных конструкциях сколько стоять осталось? Интересно, у хозяев таких квартир крепкий сон?
А если в монолитной колоне сделана штроба под канализационную трубу? Сколько такой дом простоит?
Это всё очень индивидуально.
Многие панельки новый монолиткаркас перестоят.


Нет, не перестоят.
С точки зрения работы конструкции в монолитном каркасе,особенно сделанным с обычным 15-20% превышением несущей способности в некоторых узлах нижних этажей происходит перераспределением усилий т.к. схема статически неопределимая, да и усиление этих конструкций стандартными стальными обоймами и более модными сейчас армирующими составами происходит проще и дешевле.
В панельном же доме выход из строя одной панели может вызвать прогрессирующее обрушение всего здания т.к. часто в результате этого получаем изменяемую систему.

Тобто радянські панельні будинки - ще те багно.
Чому польські і НДРівські панелькі - кращі за радянські? Технології точніше виконувались? Менше було російського розгільдяйства і "авось"?
Тобто принцип "Добре там, де немає руського міру!" - працював навіть в 1960-ті???(((
Судячи з допису вище, то стосуєтьсяв принципі всіх панельних конструкцій.

Надіслано від мого SM-G970F, використовуючи Tapatalk
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 07:52

  Faceless написав:Судячи з допису вище, то стосуєтьсяв принципі всіх панельних конструкцій.
Надіслано від мого SM-G970F, використовуючи Tapatalk


В панельных конструкциях как и в любой конструкции есть свои преимущества и недостатки. Преимущества в быстроте монтажа и удобстве изготовления на заводах.
Недостатки в стыках наружных панелей и герметиках которыми их закрывали. В странах Ост-блока их делали качественно, в СССР очень плохо из-за гораздо больших объемов строительства, низкой квалификации кадров в строительстве массового жилья и качестве материала.
Поэтому нынешние попытки заделать эти стыки спасут максимум от сквозняков и плесени которая уже образовалась во многих домах, но не остановят начавшуюся коррозию на стыках сваренных петель в этих панелях.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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