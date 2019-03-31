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Для тех кто снимает и сдает
жилую недвижимость в Киеве - обм

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1613161416151616

Як змінилися ставки оренди відносно кінця 2013 по об'єкту(-ам), які ви здаєте (орендуєте), в дол. екв:

Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 5.7 5 56
Виросли більш як на 50%
18%
10
Виросли на 26 - 50%
9%
5
Виросли на 11 - 25%
0
0
Виросли на 6 - 10%
7%
4
В межах -5 - +5%
7%
4
Знизилися на 6 - 10%
0
0
Знизилися на 11 - 25%
14%
8
Знизилися на 26 - 50%
36%
20
Знизилися більш як на 50%
9%
5
Всього голосів : 56
Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 16:42

А ось і свіжа стаття щодо ринку оренди станом на вересень. "Дешево квартиру можна тільки .. сфотографувати". Хороший вислів. Приємний для орендодавця. Експерти стверджують зростання ставок оренди за пів року на 30%. Прибрехали, звісно. Але на 8-10% можна сміливо підвищувати ціни, особливо в економ-сегменті. https://bigkiev.com.ua/deshevo-kvartiru ... y-v-kieve/
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:48

  ihorkyiv написав:А ось і свіжа стаття щодо ринку оренди станом на вересень. "Дешево квартиру можна тільки .. сфотографувати". Хороший вислів. Приємний для орендодавця. Експерти стверджують зростання ставок оренди за пів року на 30%. Прибрехали, звісно. Але на 8-10% можна сміливо підвищувати ціни, особливо в економ-сегменті. https://bigkiev.com.ua/deshevo-kvartiru ... y-v-kieve/

Если смотреть на хотелки ОЛХ, то по наблюдаемым мною домам тоже плюс 20-30% получается.
Вопрос - как по обновленному прайсу реально сдается?
Знакомые коллеги ограничиваются максимум 10% повышением стоимости аренды или оставляют как есть.
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:00

Приємний темп зростання оренди: "Цены на аренду жилья рекордно растут. Эксперты отмечают, что цены на аренду достигают годового пика: стоимость съема жилья может вырасти на 1 тыс. грн за полдня". https://allfin.com.ua/news/ceny-na-aren ... n_get_more
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 17:47

  Faceless написав:Ни разу не слышал о нормативном сроке эксплуатации у панельных домов в 50 лет. Что-то вроде 75 лет и до 100 лет при своевременных капитальных ремонтах.
И сильно сомневаюсь, что какие-то там скобы в случае чего помогут.
Меньшие сроки озвучивались для "барачных" кирпичных малоэтажек послевоенного времени - 40-50 лет

  Frant написав:Термін експлуатації панельних будинків 80-90 років, цегляних 120-130 років. Точні цифри і посилання на ДСТУ і радянські ГОСтИ я вже наводив разів п'ять(((

Ого, какие спецы в строительстве помимо признанного гуру этого форума в строительстве будивельника отметились тут пока я сидел в бане.
Один что-то где-то слышал, другой может точно указать украинский ДСТУ существующий с 1993г или советский ГОСТ где написан то ли предельный срок эксплуатации без капремонта, то ли степень долговечности и огнестойкости какого-нибудь из элементов панельного здания, то ли срок службы этого устаревшего совкового строения.
Но вот прождал в бане один день и никакого ответа не увидел хотя в других темах авторы вроде как отмечались.
Господа знатоки, может, откроете мне наконец глаза на этот давно наболевший вопрос?
Я,конечно, тоже кое-что слышал и кое-что знаю, но с такими цифрами не встречался
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 18:11

  ihorkyiv написав:Приємний темп зростання оренди: "Цены на аренду жилья рекордно растут. Эксперты отмечают, что цены на аренду достигают годового пика: стоимость съема жилья может вырасти на 1 тыс. грн за полдня". https://allfin.com.ua/news/ceny-na-aren ... n_get_more

А я думаю: че мне сегодня весь день арендодатель наяривает? Написал ему смску: "Не могу говорить. В кино." Думал вечером, часов в 11 ему перезвонить, но теперь уже не буду.
airmax78
 
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